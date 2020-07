La storia di questo trentacinquenne è stata recentemente pubblicato dal quotidiano “La Repubblica”, dove il medico afferma che “sebbene sapesse che COVID-19 lo avrebbe contagiato, si è recato lo stesso in Italia”.

“Ho anche litigato con mia moglie, che non voleva che prendessi parte a questa missione, mentre non ho detto nulla ai miei genitori, perché si sarebbero preoccupati”, afferma questo chirurgo nato a Tirana, 35 anni fa, uno dei 30 medici inviati dal governo albanese in Lombardia a fine marzo.

Il giornale fa quindi riferimento a una dichiarazione del primo ministro Rama e afferma che la “piccola” Albania ha corso per salvare l’Italia. Per quanto riguarda le parole di Rama, il giornale cita “non siamo ricchi, ma neanche privi di ​​ memoria e non dimenticheremo chi ci ha aiutato”.

Sceso a Roma, poi trasferito in aereo militare a Verona e da lì all’ospedale di Brescia, Ermal descrive così la situazione: “Quando arrivai all’unità di terapia intensiva c’erano 60 posti letto, tutti occupati. Ogni giorno morivano due o tre pazienti. Lo pneumologo italiano, alla cui squadra ero entrato, era risultato positivo poche ore dopo il mio arrivo, sebbene avesse sempre indossato la maschera. Poi ho capito quanto fosse insidioso il coronavirus e ho iniziato a preoccuparmi. Partendo da Tirana, ho pensato che durante il mio soggiorno in Italia avrei smesso di fumare, ma, dal primo giorno, ho raddoppiato il numero di sigarette “.

Ermal afferma che prima di partire per l’Italia aveva visto la situazione in TV, ma la realtà era diversa.

“Nessuna notizia in televisione poteva trasmettere l’atmosfera che si sentiva nei reparti dell’ospedale. Dopo alcuni giorni, ho iniziato ad abituarmi e sono riuscito a gestire lo stress“, aggiunge.

Il medico albanese afferma che l’ospitalità dei suoi colleghi italiani è stata eccezionale, poiché lo hanno accolto con generosità.

Per quanto mi riguarda, ho cercato di rendermi il più utile possibile, ad esempio la disponibilità per i turni. “Anche per il fatto che vivevo in un hotel e, a differenza dei medici italiani, non avevo una famiglia a cui tornare dopo il lavoro”, afferma Ermal.

Ma erano i pazienti con i quali Pashaj aveva stabilito le migliori relazioni.

“Ho provato un grande dolore per coloro che temevano di essere stati abbandonati dalle loro famiglie, perché nessuno poteva andare a trovarli. La sera chiamavo i loro parenti per informarli sulla salute dei malati. Ricorderò sempre uno di loro che mi ha detto “dottore, faccia tutto il possibile per salvare mio padre perché ieri ho seppellito mia madre”.

Da quella tragedia, confessa di aver imparato molto.

“Come giovane medico, per la prima volta ho capito il giuramento di Ippocrate e cosa significa aiutare chi è nel bisogno, senza alcuna condizione. Ecco perché mi considero molto fortunato di aver vissuto questa esperienza”, afferma Ermal.

Pashaj afferma inoltre che conserverà nella sua memoria l’autorevolezza del capo del dipartimento di malattie infettive, il professor Francesco Castelli, che definisce “un uomo semplice e umile, senza orologi o scarpe firmate” e del quale tutti avevano una grande ammirazione.

“Era un modello e mi piacerebbe somigliarli, forse dopo 20 anni”, afferma Ermal

Ermali però ha un rimpianto: l’ultimo giorno prima di partire per l’Albania, dove insieme ad altri colleghi sono stati accusati per disturbo della quiete pubblica.

“Era una farsa. Otto di noi erano in una stanza a festeggiare con un po’ di birra, felicemente dopo un mese di stancante lavoro. Sono arrivati ​​12 poliziotti. Mi sono presentato come responsabile del gruppo perché ero il più vecchio e ho detto loro che tutti abbiamo appena fatto il test e risultati negativi. La polizia, tuttavia, ci ha denunciato per aver disturbato la quiete pubblica. Purtroppo non è finita qui. Quando siamo tornati in Albania, siamo finiti sotto “linciaggio” per quello che è successo. Si dice che noi albanesi perdiamo sempre ai tempi supplementari. Questo è quello che ci è successo “.

