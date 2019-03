Tra gli ospiti della puntata di ieri sera di ‘Porta a Porta’ – oltre al primo ministro Edi Rama – c’era anche il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare.

L’ex calciatore – tra le altre – di Bologna e Brescia, si è espresso sulla situazione politica del paese e sul suo sogno adolescenziale chiamato ‘Italia’, che con il passare degli anni si è realizzato.

Le parole di Tare

“Io non faccio parte di quella generazione che è arrivata in Italia alle fine degli anni ’90, ma ho fatto anche io quest’esperienza andando in Germania nel ’92 prima di arrivare in Italia, entrando anche io all’epoca illegalmente cercando la via del successo.

E’ sempre stato un mio sogno venire in Italia e giocare in Italia e, per fortuna, con il passare del tempo sono riuscito a realizzarlo. Mi trovo veramente bene in questo paese.

Nello stesso momento, anche se non amo molto la politica, amo molto il mio paese.

Questo che sta succedendo ultimamente nel nostro paese è un qualcosa che, soprattutto per noi che siamo lontani dal nostro popolo, è importante per l’immagine che noi diamo.

Noi cerchiamo di fare la nostra parte qui, all’estero, e ci aspettiamo lo stesso; la gente del nostro paese deve essere molto responsabile perché la crescita che è stata fatta negli ultimi anni è stata molto importante e, per questo, dobbiamo dare un segnale forte al mondo intero di questa crescita.

La cosa giusta per l’opposizione è tornare al parlamento, perché solo lì si possono discutere i problemi che abbiamo.

Ho letto giorni fa l’intervista di un artista albanese che ha detto, in riferimento ad una delle contestazioni avvenute giorni fa in cui è stata bruciata una gomma di una macchina davanti al parlamento, ‘ci vogliono 200 concerti miei per pulire l’immagine del nostro paese all’estero’. E la stessa cosa penso anche io.

Dobbiamo essere molto responsabili perché siamo una nazione che ha sofferto tanto, il nostro popolo merita veramente un qualcosa di buono. Siamo un paese in crescita e i problemi dobbiamo risolverli a casa nostra ma con grande responsabilità.” – ha detto Igli Tare.