Gjirokastër, completato il restauro del Vecchio Bazar

Dopo quasi due anni di lavori, la scorsa settimana è stato inaugurata la completa restaurazione del bazar di Gjirokastër (Argirocastro): un investimento da circa 3,5 milioni di dollari, più di 5000 metri-quadrati restaurati e proprietà riqualificate come mai in passato.

Le parole del ministro della cultura

Il ministro della cultura – che è allo stesso tempo deputato della città di Gjirokastër – ha raccontato nel suo discorso durante l’inaugurazione la fantastica collaborazione avvenuta tra l’istituto dei monumenti di cultura e il fondo americano-albanese per lo sviluppo, nell’attuazione di questo investimento strategico.

“Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che Gjirokastër fosse ed è una priorità; penso che siamo stati molto chiari con questo progetto, volto a far tornare Gjirokastër nell’attenzione che gli spetta.

Sono molto riconoscente al fondo americano-albanese per lo sviluppo. Dopo che siamo riusciti con successo a riqualificare il boulevard di Berat, il bazar di Kruje, e dopo aver avviato i lavori di restauro per il bazar di Korçe, loro non potevano esitare per Gjirokastër. E hanno fatto bene. – ha affermato il ministro della cultura Mirela Kumbaro

Sempre secondo il ministro, grazie a questo investimento l’area del bazar si è rivitalizzata e l’intera città di Gjirokastër ha cambiato il suo ritmo di vita.

“Non riesco ad esprimere a parole la mia felicità nel vedere che è arrivato il mese di Ottobre e che le strade siano ancora piene di persone, locali e stranieri ogni notte.” – ha aggiunto Mirela Kumbaro.

Alla cerimionia d’inaugurazione tenutasi proprio nello storico bazar, erano presenti anche il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, e il direttore del fondo albanese-americano per lo sviluppo, Michael Granoff.

Gjirokastër, un patrimonio nell’incuria

Tuttavia, molto deve essere ancora fatto nella città dell’Albania meridionale. Oggi circa 80 case a Gjirokastër sono disabitate, aumentando la possibilità che un tetto che perde possa influenzare la struttura in legno. Tuttavia, con un bilancio complessivo di 2,5-3 milioni di euro, il municipio della città non può affrontare adeguatamente la questione.

Dal 2013 sono state bandite le modifiche strutturali alle case di Gjirokastër. Le speranze sono poste nella nuova legge sulle fondazioni culturali, così come sul turismo dopo che circa 20 case si sono trasformate in hotel per accogliere i visitatori.

Solo per rinforzare tutte le rovine sarebbero necessari altri 1,2 milioni di euro. Tutti gli attori che si occupano di beni culturali dovrebbero prendere la questione sul serio e intervenire il più velocemente possibile, perché non esistono altre città al mondo come Gjirokastër.

