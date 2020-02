La scossa di assestamento di un terremoto diplomatico per l’adesione all’Ue dell’Albania richiederà del tempo per calmarsi

La scorsa settimana, un terremoto di magnitudo 4,9 ha scosso la capitale albanese Tirana. Non ci sono stati danni, ma le persone sono uscite dalle loro case perché il paese è ancora traumatizzato da un terremoto di magnitudo 6,4 a fine novembre che ha causato 51 vittime e lasciato 15.000 senzatetto.

“La seconda metà dell’anno è stata dominata dai terremoti”, dice il sindaco della città Erion Veliaj nel suo ufficio a Valerie. “Ambientale, politico, diplomatico.”

Il più grande terremoto di tipo diplomatico è stato il veto del presidente francese Emmanuel Macron in ottobre sull’apertura dei negoziati di adesione all’UE con l’Albania (e la Macedonia del Nord).

Mentre il Regno Unito lascia l’UE, l’Albania e gli altri paesi dei Balcani occidentali vogliono disperatamente unirsi. Tuttavia, ora si chiedono se saranno mai i benvenuti nel blocco.

Nella speranza di iniziare i negoziati di adesione, l’Albania ha attraversato un processo di valutazione dei magistrati estremamente complesso, che ha visto assottigliarsi le fila delle sue corti supreme e costituzionali, rendendole incapaci di sostenere processi. Il paese sta inoltre promuovendo una legge globale sulla criminalità organizzata che faciliterà la cooperazione internazionale nei casi penali.

La Macedonia del Nord ha compiuto un passo molto controverso nel cambiare il suo nome per annullare il veto dalla Grecia, solo per essere ostacolata da Macron. Mentre il presidente francese cerca di riformare l’UE prima di espanderla, coloro che vogliono aderire si trovano più lontano che mai.

Gli albanesi ritengono che la decisione di non aprire la strada ai negoziati sia dovuta al persistente sentimento anti-albanese e all’islamofobia (sebbene il paese sia una coesistenza tra cattolici, ortodossi e musulmani).

La maggior parte delle persone nei Balcani preferirebbe che i loro paesi si unissero all’UE per le opportunità economiche e gli standard di vita che offre. Ma per un gruppo considerevole, il blocco, mentre lotta con la Brexit, il populismo gonfio, l’ansia demografica e la crescita lenta, non rappresenta più un sogno. E con il suo rifiuto di premiare una mossa così rivoluzionaria come cambiare il nome di un paese, non riesce a rappresentare i valori che tanti hanno desiderato ardentemente stabilire nella regione sin dai tumultuosi anni ’90.

Mentre c’è la palpabile sensazione che nei Balcani si stia formando un’altra era, nessuno sa come sarà. “Ora che è il 2020, è il nostro quarto decennio di transizione”, dice l’ex ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati, “È lo stesso periodo di tempo in cui abbiamo avuto comunismo qui. E dopo quattro decenni, c’è il rischio che l’UE possa perdere la regione.”

Nel frattempo, osserva, la Cina sta espandendo silenziosamente e costantemente la sua influenza.

L’Albania, come il resto dei Balcani, è stata a lungo un sito di competizione geopolitica. Un secolo fa, Tirana divenne la capitale albanese perché tutte le altre principali città erano occupate – a nord da serbi e montenegrini, a sud dai greci e a ovest dagli italiani. Oggi, il desiderio dell’Albania per un futuro all’interno dell’UE è evidente, ma molti dei suoi cittadini si sentono indesiderati.

L’UE, afferma Luigi Soreca, ambasciatore in Albania, ha mobilitato risorse dopo il terremoto di novembre, trattando il paese “proprio come uno stato membro”. Sono stati raccolti fondi di emergenza per un totale di 15 milioni di euro. Dice che ciò ha contribuito a ripristinare la reputazione del blocco, che aveva sofferto dopo il veto di Macron. Altri saranno impegnati in una conferenza dei donatori a Bruxelles alla fine di questo mese. Ma l’aiuto è la continuazione di una relazione donatore-cliente, non necessariamente la base per una relazione più equa.

“Anche così, è stato fondamentale. Ora solo poche centinaia di famiglie rimangono senza alloggio permanente”, afferma Veliaj. “Il recupero dai tremori diplomatici di ottobre richiederà piuttosto tempo”.