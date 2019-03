“La cerimonia dei Grammy Awards, tra i più importanti premi musicali al mondo, parlava albanese”

è cosi che inizia il servizio dedicato al Kosovo, la patria delle popstar, trasmessa il 24 febbraio nella trasmissione EstOvest, la rubrica prodotta dalla Rai sui Paesi dell’Est Europa e dei Balcani.

Dua Lipa

Nata a Londra nel 1995 da genitori kosovari originari di Prishtina, ha vissuto in Kosovo per un paio di anni da ragazza.

Torna a Londra con l’intento di farsi strada nel mondo della musica, anche grazie alla presenza del padre, il cantante rock kosovaro Dukagjin Lipa: decide così di aprire un canale YouTube, su cui pubblica sue cover di cantanti come Christina Aguilera e Nelly Furtado.

Contestualmente inizia a lavorare come modella. Nel 2015 firma un contratto discografico con l’etichetta Warner Bros. Records, pubblicando nell’agosto dello stesso anno il suo primo singolo, New Love, prodotto da Emile Haynie e Andrew Wyatt.

Il successo arriva in tutta Europa con il secondo singolo, Be the One, uscito nell’ottobre 2015 ed accompagnato dal relativo videoclip. A gennaio 2017 collabora con il noto cantante Sean Paul nell’uscita del singolo No Lie, il video sulla piattaforma YouTube raggiunge in breve tempo le 200 milioni di visualizzazioni.

Per la cantante italiana Annalisa ha scritto il brano Used to You, estratto come singolo nel 2016, tradotto poi in italiano in Potrei abituarmi. Nel 2017 vince il premio Best New agli MTV EMA. A fine dello scorso anno, è stata premiata ad Hollywood come miglior artista di successo dell’anno nei ‘Variety Hitmakers Brunch 2018’.

Ad inizio di quest’anno sono arrivati altri riconoscimenti per la pop-star: i due Grammy Awards – come miglior cantante esordiente e per la miglior registrazione dance – e il Brit Award per la miglior canzone del 2018 (‘One Kiss’ – con Calvin Harris.

Bebe Rexha

Bebe Rexha – pseudonimo di Bleta Rexha – nasce a Brooklyn da genitori di etnia albanese (il padre, infatti, è nativo di Debar, nell’area di etnia albanese della repubblica di Macedonia) e si accosta fin da piccolissima – quattro anni – alla musica.

Nel marzo del 2010 ‘debutta’ con Pete Wentz nel duo electro ‘Black Cards’. L’anno dopo annunciano l’uscita del loro primo album mentre nel 2012 è stato annunciato via Facebook che Rexha non avrebbe più fatto parte del gruppo.

Nel 2013 Bebe Rexha ha firmato un contratto con l’etichetta Warner Bros in qualità di cantautrice. Nella sua carriera ha scritto molte canzoni, come ‘Like a Champion’ di Selena Gomez e il ritornello di ‘The Monster’ canzone di Eminem e Rihanna.

Ottiene un buon successo collaborando prima con David Guetta, Nicky Minaj e Afrojack nel singolo ‘Hey Mama’ e poi collaborando con il rapper statunitense G-Eazy nel singolo ‘Me, myself and I’. La pubblicazione del suo primo album da cantante ‘ solista’ è prevista per il 22 Giugno 2018.

Sempre nel 2018 è stata premiata come miglior compositrice musicale dell’anno nei ‘Variety Hitmakers Brunch 2018’.

Rita Ora

Rita Ora, nasce a Prishtina, in Kosovo, da una famiglia albanese. All’età di un anno si trasferì con la famiglia in Gran Bretagna. Nel 2004 debutta come attrice interpretando un ruolo secondario nel film ‘Spivs’ mentre nel 2009 partecipa alle audizioni per rappresentare il Regno Unito all’Eurovision Song Contest, vincendo la competizione ma decidendo infine di non partecipare all’importante evento, ritenendo questo non adatto a lei.

Nello stesso anno inizia a collaborare con cantanti del calibro di Jay-Z, Drake, will.i.am, Tine Tempah e Kanye West per comporre il suo primo album. Recita una breve parte in Fast and Furious 6 e nel 2015 diventa giudice della quarta edizione di ‘The Voice UK’. Tra album, singoli e apparizioni in tv, ci sono da sottolineare la collaborazione con il Dj Avicii – recentemente scomparso – e con il suo collega britannico Liam Payne per il brano ‘For You’, parte della colonna sonora del film ‘Cinquanta sfumature di rosso’.

Ava Max

Il suo vero nome è Amanda Ava Koci, è nata il 16 febbraio 1994 in Wisconsin (USA), da genitori immigrati dall’Albania.

Fin da piccolina Ava è appassionata di musica, anche grazie a una voce ereditata dalla madre cantante di opera lirica. Già da bambina Ava ha affinato le proprie tecniche vocali partecipando a tantissime gare canore.

Ispirata dalla scelta coraggiosa dei propri genitori di fuggire negli Stati Uniti, Ava ha deciso di andare a Los Angeles per raggiungere i propri obiettivi e oggi possiamo dire che ce l’ha fatta.

Con il suo singolo ‘Sweet But Psycho’ ha scalato tutte le hit-parade mondiali. Il 2019 ci porterà il suo primo album musicale.

Era Istrefi

Nata in Kosovo, nella capitale Prishtina, dal giornalista Nezir Istrefi e dalla cantante Suzana Tahirsylaj, Era Istrefi è la sorella della nota cantante Nora Istrefi. E’ cittadina albanese dal 2016. La cantante ha pubblicato il suo singolo di debuto ‘Mani per money’ nel 2013: il suo stile presenta sonorità urban e testi in lingua albanese con sparse frasi inglesi.

Nel 2014 è stata nominata ai VideoFest Awards in quattro categorie, vincendone tre; miglior artista emergente, miglior performance e miglior styling.A Dicembre 2015, invece, è uscito ‘Bon Bon’, il singolo che ha scalato tutte le classifiche in Europa e nel mondo e che ha lanciato Era Istrefi nel mercato internazionale.

Grazie alla canzone, infatti, la cantante kosovara ottenne oltre un miliardo di visualizzazioni su YouTube e si aggiudicò i dischi d’oro in Canada, Germania, Italia e Paesi Bassi. Oltre alla versione originale in albanese, il brano è stato pubblicato anche in una versione inglese per il mercato americano.

Grazie al successo di ‘Bon Bon’ la cantante si è guadagnata nel 2016 un contratto con le etichette discografiche ‘Sony Music’ e ‘Ultra Records’.

Albania, “gli artigli dell’aquila”

Nella stessa puntata troverete anche uno speciale sull’Albania dal titolo “Gli artigli dell’aquila”.

Tensione alle stelle in Albania dopo le proteste e gli incidenti a Tirana. I partiti dell’opposizione di centrodestra chiedono le dimissioni del primo ministro Rama e nuove elezioni. Un servizio di Maria Grazia Lombardi

Link alla puntata del 24 febbraio 2019 di EstOvest, la rubrica prodotta dalla Tgr Rai FVG e Tgr Rai Puglia, sui Paesi dell’Est Europa e dei Balcani