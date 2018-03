Edi Rama: è paradossale che l’Albania non sia ancora parte dell’UE

In un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco “Die Welt”, il Primo Ministro dell’Albania, Edi Rama ha dichiarato che “è un paradosso che non siamo ancora nell’Unione Europea” sottolineando che l’adesione all’UE non è importante solo per l’Albania, ma per l’intera area dei Balcani occidentali e anche per l’Europa.

Sono tanti i temi toccati da Rama nell’intervista, a partire dall’avvio dei negoziati di adesioni all’UE. Per il premier albanese, è normale che la Serbia e il Montenegro siano già candidate ufficiali a differenza dell’Albania poichè c’è un grande margine di tempo tra le candidature dei paesi; inoltre, Rama è ottimista su come andranno a finire i negoziati a causa delle numerose riforme attuate in Albania, quella della costituzione e del sistema giudiziario su tutte.

La percezione dell’UE sull’Albania

Il primo ministro albanese ha raccontato anche un aneddoto sul suo paese. Alcuni mesi fa, un ospite importante di un paese dell’UE è giunto in Albania; questa persona – accompagnata da giornalisti e pubblici ministeri – si rifiutava di lasciare l’aeroporto se non con un auto blindata. La risposta del premier fu diretta:

“Mi dispiace ma non offriamo questo servizio. Come sempre abbiamo portato una scorta, ma non veicoli blindati.”

Dopo 45 minuti questo ospite importante si convinse e non solo, poiché a fine giornata si scusò anche con Rama sostenendo che l’Albania era molto diversa da quello che aveva immaginato.

L’altra grande etichetta affibbiata al paese delle aquile è quella di essere ‘un paese produttore di droga’, non secondo Rama che risponde al giornalista di ‘Die Welt’ affermando di aver combattuto un maniera massiccia il problema e le piantagioni di cannabis, che da 25 anni rappresentava una brutta piaga per il paese.

L’elevato numero di richiedenti asilo

L’altro problema per l’avvio dei negoziati con l’UE è quello dell’elevato numero (22.000 lo scorso anno) di richieste di asilo che arrivo in paesi membri UE da cittadini albanesi. Le cifre, per Rama, non sono allarmanti se lo si paragona ad altri paesi già appartenenti all’UE, come la Croazia; nel 2017, infatti, sono stati circa 50.000 i croati a lasciare la loro terra ma nessuno li tiene in conto perchè – continua Rama – sono già cittadini UE.

Inoltre, alcune strategie inibitorie messe in atto dal governo, hanno fatto sì che il numero di richiedenti asilo diminuisse rispetto agli anni precedenti. Basti pensare che il valore nel 2015 era praticamente il triplo, con 66.000 richieste.