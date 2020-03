In precedenza Rama aveva annunciato che questo piano è stato preparato in stretta collaborazione con gli esperti internazionali del settore.

“Il governo farà tutto ciò che è possibile ma non può garantire tutti i beni che avevamo nei tempi ti pace anche perché non sappiamo quanto durerà questa guerra. Dopo avere preparato un piano A dobbiamo essere pronti per un piano B e così via. Dobbiamo essere consapevoli che in questa guerra siamo soli anche perché tanti come noi si trovano nella stessa situazione e hanno chiuso le porte. E non possiamo aspettarci le stesse cose che possono offrire gli altri paesi che hanno già accumulato del grasso”

La manovra finanziaria

Questi sono i primi provvedimenti del governo per garantire sostegno finanziario per le istituzioni, imprese e lavoratori.

20 milioni di euro saranno messi a disposizione del Ministero della sanità per attrezzature e sostegno del lavoro del personale medico-sanitario 80 milioni di euro attraverso garanzie sovrane per le aziende in difficoltà che hanno ovvie difficoltà di pagare i loro dipendenti. 53 milioni di euro per i ceti più deboli, le piccole imprese e la disoccupazione forzata a causa della situazione di emergenza. 16 milioni di euro a disposizione del Ministero della Difesa per operazioni umanitarie. 8 milioni di euro come fondo di riserva per il Consiglio dei Ministri per ogni emergenza. Cancelleremmo tutti i debiti che le utenze hanno con il pagamento dell’energia, che si tratti di famiglie o che piccole imprese. Un costo che raggiunge 120 milioni di euro e che tocca 211024 utenti. Rimoduliamo l’imposta sui profitti per tutte le imprese che hanno un fatturato da 2-14 milioni Lek

