Approvato il Decreto Legge per la costruzione dell’Aeroporto di Valona

ERTV Live😊: AEROPORTI I VLORËS një zhvillim strategjik për #ShqipërinëqëDuam🇦🇱🇪🇺- Gjatë mandatit të parë, programi i rilindjes së Shqipërisë aeroportuale shënoi zhvillimin e parë pozitiv me heqjen e ekskluzivitetit të aeroportit të Rinasit e hapjen e rrugës për të tjera aeroporte në territorin e vendit tonë. Tanimë po hedhim një hap të madh me zhvillimin konkret të idesë së aeroportit të ri ndërkombëtar të Vlorës, cili sipas të gjitha gjasave do të nisë të ndërtohet brenda qershorit të këtij viti. Sot, qeveria miratoi projektligjin për çeljen e negociatave për kontratën e ndërtimit e të operimit të aeroportit të Vlorës. Po punohet edhe për të krijuar një bazë serioze kushtesh që të shkohet në të njëjtin drejtim me aeroportin e Kukësit, i cili ka një strukturë e profil të ndryshëm nga ai i Vlorës. Me këto dy aeroporte, si edhe me aeroportin turistik të Sarandës, do të përmbushej programi i rilindjes se Shqipërisë aeroportuale dhe besojmë fort se brenda këtij mandati të ri, Kështu do të ndodhë👍✌

Posted by Edi Rama on Wednesday, January 24, 2018