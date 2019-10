In una lunga intervista per la rivista economica albanese Monitor, l’ambasciatore tedesco in Germania – Peter Zingraf – ha affrontato diverse tematiche riguardanti l’Albania e la Germania: dagli investimenti tedeschi nel Paese delle Aquile alla nuova legge che dal 2020 faciliterà la migrazione in Germania dei cittadini non UE.

Lavorare in Germania

La nuova legge sulla migrazione della forza-lavoro è stata approvata ed entrerà in vigore il 1 marzo 2020, agendo contro la mancanza della manodopera in Germania.

“Questa legge riguarda innanzitutto i cittadini dei paesi non UE che hanno una qualifica professionale o una laurea, acquisita in Germania o all’estero. In caso di laurea o qualifica straniera, essa deve essere riconosciuta in Germania o essere l’equivalente del corrispettivo tedesco.

Un prerequisito importante per beneficiare della nuova legge è presentare il certificato della propria qualifica professionale. Nel frattempo, ci impegniamo attraverso i nostri ampi progetti di cooperazione allo sviluppo per migliorare le condizioni di vita in Albania e le prospettive per il futuro, in particolare per i giovani.” – afferma Zingraf per Monitor.

Negli ultimi anni il numero di visti lavorativi in Germania da parte di cittadini albanesi è aumentato, come confermato dallo stesso ambasciatore tedesco:

“E’ vero, negli ultimi anni abbiamo osservato una notevole crescita dell’interesse dei cittadini albanesi nel trasferirsi in Germania per motivi di lavoro.

Nel 2017 abbiamo approvato 3500 visti, mentre nel 2018 circa 5000.Personalmente vorrei che questa emigrazione non fosse unidirezionale e che gli albanesi in Germania raccogliessero esperienze preziose da riportare in patria.

Per coloro che vengono respinti, invece, il governo e l’ambasciata tedesca hanno intrapreso alcuni programmi per il loro reinserimento economico e sociale in Albania.

Come il progetto sociale chiamato “Speranza per il futuro” a Scutari, dove è possibile frequentare corsi di cucina o artigianato, così come come corsi di lingua o di formazione preparatoria per una domanda di lavoro.” – aggiunge l’ambasciatore.

Investimenti tedeschi in Albania

Da molti anni ormai, la Germania è impegnata in alcuni investimenti in Albania. Ad esempio, nel settore dell’acqua potabile e della canalizzazione idrica, con i progetti di Lezhe e Shiroke, a cui ne seguiranno altri in settori diversi nel prossimo futuro.

Inoltre, la Germania ha stanziato 23,9 milioni di euro per lo “Sviluppo sostenibile economico e regionale, la promozione del lavoro, dell’istruzione e della formazione professionale”. Questo progetto mira a migliorare la situazione lavorativa giovanile in Albania e la partecipazione sociale dei gruppo emarginati, includendo quattro componenti principali: l’inclusione sociale, l’istruzione e la formazione professionale, innovazione e il quadro politico.

