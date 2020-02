L’Ambasciatrice americana in Albania, Yuri Kim, in una nota pubblicata sui social network, ha indicato le tre priorità degli Stati Uniti verso l’Albania: approfondimento delle relazioni nel campo della difesa albanese, promozione dello sviluppo democratico dell’Albania a sostegno del percorso verso l’UE e incremento delle esportazioni e degli investimenti statunitensi in Albania.

Ecco, tradotto in italiano, il discorso dell’Ambasciatrice Kim che si può trovare anche in un post della pagina Facebook dell’Ambasciata Americana a Tirana.

“Mi sento profondamente onorata di servire gli Stati Uniti in qualità di Ambasciatrice in Albania. Per più di due decenni, ho servito gli Stati Uniti come diplomatico.

Da Pechino a Baghdad, passando per molti Paesi, ho cercato di rafforzare le relazioni statunitensi in tutto il mondo. Nel corso dei miei 23 anni a Washington, ho lavorato su molte delle nostre principali priorità di politica estera per contribuire a portare pace e prosperità.

Sono lieta di venire in Albania, a 100 anni dal riconoscimento americano dell’Indipendenza dell’Albania. Cento anni fa, il Presidente Wilson si oppose alla spartizione dell’Albania tra i vicini e aiutò a guidala come membro della Società delle Nazioni nel dicembre 1920.

Dato che gli Stati Uniti hanno sostenuto l’Albania nel corso degli anni, l’Albania è stata amica degli Stati Uniti. Durante il mio mandato qui, ho intenzione di lavorare su tre priorità.

In primo luogo, le nostre relazioni di difesa mirano a rendere l’Albania un alleato più forte e più capace.

In secondo luogo, continuerò a incoraggiare lo sviluppo democratico dell’Albania a sostegno dei tuoi sforzi di adesione all’UE. Le aspirazioni europee dell’Albania e le riforme che cercano porteranno maggiore prosperità e sostenibilità a voi e alla Regione balcanica.

In terzo luogo, lavorerò per promuovere le esportazioni e gli investimenti statunitensi in Albania, al fine di creare più posti di lavoro e opportunità per americani e albanesi”.

