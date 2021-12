Dal 1991, in Albania viene festeggiato l’8 dicembre, l’anniversario della prima manifestazione degli studenti scesi in piazza nel 1990 per protestare contro il regime comunista.

La Giornata della Gioventù è stata decisa dal Parlamento albanese l’8 dicembre 2009, per commemorare il movimento studentesco del dicembre 1990 rendendola una Festa Nazionale.

A quel tempo, un gruppo di studenti e professori delle Università di Tirana, si fece promotore e protagonista della grande svolta storica, delle proteste che portarono alla caduta del sistema comunista e alla nascita della democrazia.

“La Giornata della Gioventù è stata una bella giornata prima, oggi la disoccupazione continua, la povertà continua”, ha detto un cittadino ad Euronews Albania.

“La gioventù ha nella sua natura quello slancio energetico, ma le energie vanno incanalate, in modo che i giovani crescano per il futuro e non per l’oggi”, ha affermato un altro cittadino.

I giovani di età compresa tra 15 e 29 anni, in Albania, costituiscono il 23% della popolazione, nell’anno 2019-2020. Ma oggi sono questi giovani che cercano disperatamente di lasciare il Paese.

“Qui la nostra giovinezza è finita, qui non c’è reddito, non c’è istruzione, qui arriva e il suo valore diminuisce”, “Non credo che la maggior parte dei miei coetanei abbia un futuro qui”.

“Non un posto dove sviluppare il loro potenziale, se diventiamo tutti insieme otterremo qualcosa. “Non dobbiamo festeggiare, ma protestare”, ha detto un giovane.

L’ex direttore dell’INSTAT, Ines Nurja in un’intervista per un programma tv albanese ha affermato che i giovani istruiti se ne vanno sempre di più.

“Faccendo riferimento a Eurostat, le cifre sono molto più alte di quelle dichiarate, oltre il 76% ha fino a 34 anni. Un problema molto grande che si aggraverà nel futuro dell’Albania”, ha affermato Ines Nurja.

Sebbene sia una delle popolazioni più giovani d’Europa, anche l’Albania sta invecchiando rapidamente. I dati Eurostat mostrano che l’età media nel 2010 era di 31,9 anni. Nel 2021 questa tendenza ha raggiunto i 37,6 anni.

