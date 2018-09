Accordo raggiunto per Air Albania, i primi voli questo fine settimana

Un accordo trilaterale approvato dal governo albanese l’11 Settembre e pubblicato sul ‘quaderno ufficiale’ di mercoledì, apre la strada alla fondazione della compagnia aerea Air Albania che inizierà ad operare dall’aeroporto di Rinas.

Come confermato dal giornale albanese reporter.al, infatti, Air Albania sarà di proprietà della Turkish Airlines per il 49%, della compagnia statale di controllo Albcontroll per il 10% e della compagnia MDN Investment fondata a Valona per il 41%.

Cosa prevede l’accordo

La compagnia aerea, secondo l’accordo, avrà un capitale iniziale di circa 800 euro, mentre le tre compagnie proprietarie si impegneranno a finanziare – entro cinque giorni dalla fondazione ufficiale di Air Albania – circa 200.000 dollari.

L’accordo, tuttavia, offre a Turkish Airlines un potere di gestione sproporzionato rispetto alle quotazioni azionarie, anche se l’amministratore verrà eletto dall’intera assemblea degli azionisti. Il primo ad essere eletto dovrebbe essere il cittadino turco Sinan Dilek.

Il primo ministro Edi Rama rese noto a Marzo che Air Albania avrebbe iniziato ad operare duramente i mesi estivi, ma l’accordo trovato solo a Settembre ha fatto slittare il primo volo della compagnia aerea.

“Le parti si accordano di finanziare in proporzione alle percentuali la somma totale di 200.000 dollari entro cinque giorni dalla fondazione della compagnia, per coprire i costi di Air Albania. Per evitare malintesi, Air Albania non inizierà ad operare fino all’entrata in vigore della documentazione ufficiale come riferisce l’articolo 27.2 dell’accordo.” – si legge nel documento.

L’articolo 27.2 afferma che le parti modificheranno l’accordo attraverso altri due futuri documenti, mentre il consiglio dei ministri dovrà approvare l’accordo entro 60 giorni.

“Se MDN non dovesse adempiere ai propri doveri derivati da quest’accordo, il consiglio dei ministri sostituirà la compagnia in questione con un’altra con l’approvazione di Turkish Airlines.” – continua il testo ufficiale.

Non è chiaro ancora perché nell’accordo è specificata quest’eventualità. MDN è stata fondata a Valona il 3 Maggio 2018; il suo primo azionista, Sinan Idrizi, ha finora effettuato alcune operazioni di compravendita delle quote. A luglio, infatti, ha venduto il 77% a Rejana Idrizi, Najada Idrizi e Ron Yeffet, per un valore totale di 77.000 euro. Il valore delle transazioni è pari al capitale azionario stabilito nell’atto di fondazione della MDN.

Air Albania, il primo volo questo fine settimana

Air Albania inizierà ufficialmente ad operare questo fine settimana. Questa sera, l’aereo airbus 319 della compagnia atterrerà all’aeroporto Madre Teresa di Tirana, dove sarà anche organizzata la cerimonia ufficiale.

Questa sera, invece, nel boulevard ‘Deshmoret e Kombit’ verrà effettuato un volo di dimostrazione. Le prime tratte saranno da a verso Istanbul, ma in seguito – verrà specificato nelle prossime settimane – Air Albania effettuerà voli da e verso Roma, Londra e Milano.

Presentazione Air Albania a Tirana

Albania from the Air, di Alket Islami