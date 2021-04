Il 28 aprile ricorre l’anniversario di nascita della cantante Anna Oxa.

L’artista eclettica nasce a Bari il 28 aprile 1961 – con il nome Anna Hoxha – da madre italiana e padre albanese.

Il padre si chiama Qazim ed è originario di Krujë, Albania.

Il nome del nonno lo ha ereditato anche il nipote, il figlio di Anna.

La cantante ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nella città natale, Bari e si è diplomata al liceo artistico Giuseppe De Nittis.

Già da ragazzina inizia a cantare nei pianobar della città pugliese e a soli 15 anni incide il suo primo 45 giri.

Sponsorizzata e supportata da Fossati, debutta nel 1978 al Festival di Sanremo con “Un’emozione da poco.”

Con questo brano sfiora la vittoria, arrivando seconda dietro ai Matia Bazar.

Esce nello stesso anno il suo primo album, Oxanna.

Segue l’anno successivo il secondo album.

*20 dicembre 2020.

Anna Oxa in diretta da Kruja, Albania, città natale di suo padre, Qazim Hoxha.

“Sa shqiptare je? ” – “Sei albanese, quanto? ” – “Bukë, kripë, zemër!” – risponde. – “Pane, sale, cuore”, noto leitmotiv albanese.

In quella occasione ha ricevuto il passaporto albanese, a lei consegnato dal premier Rama di persona, avendo quindi ottenuto la cittadinanza albanese.

Artista poliedrica, di alto spessore canoro ed interpretativo, cantante, presentatrice, trasformista, trasgressiva, portatrice di scelte estetiche di forte impatto, tanto da attirare spesso anche la critica pungente nei suoi confronti, alla quale risponde con la sua rinomata personalità.

La sua carriera artistica annovera diversi album, tante presenze a Sanremo, ecc.

A proposito del Festival, per arrivare finalmente al successo sul palco dell’Ariston deve aspettare il 1989, quando riesce a trionfare in coppia con Fausto Leali con il brano “Ti lascerò.”

Al contempo fa delle apparizioni come conduttrice televisiva.

In Albania, di recente si è recata in modo frequente.

Ha raggiunto la Terra delle Aquile per partecipare in un concerto di beneficenza per i terremotati – terremoto in Albania avvenuto a dicembre 2019 – e vi si è recata altrettanto l’anno successivo, dicembre 2020, quando ha acquisito la cittadinanza albanese.

Ultimamente partecipa a qualche ospitata televisiva.

Rimaniamo in attesa di ricevere notizie dall’artista, di un suo eventuale nuovo album o concerto, misure e restrizioni della pandemia permettendo.