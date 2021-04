Nel museo storico nazionale di Tirana è conservato il mitra utilizzato.

Il partigiano Walter Audisio donò il mitra al popolo albanese con questa lettera

“A testimonianza della mia profonda ammirazione per l’eroico popolo albanese, vi invio in dono l’arma con la quale il 28 aprile 1945, venne giustiziato il criminale di guerra Benito Mussolini, per ordine del Comando Generale dei partigiani italiani”

