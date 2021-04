Il 27 aprile 1937 moriva Antonio Gramsci

Uomo politico di primo piano, ha pagato prima col carcere e poi con la vita la devozione alle sue idee, negli anni della dittatura fascista

Antonio Gramsci, insieme ad altri, fondò nel gennaio del 1921, il Partito Comunista d’Italia (PCd’I).

Per quanto riguarda le sue origini albanesi, citiamo le sue affermazioni

«[…] io stesso non ho alcuna razza; mio padre è di origine albanese (la famiglia scappò dall’Epiro durante la guerra del 1821, ma si italianizzò rapidamente).

Tuttavia la mia cultura è italiana, fondamentalmente questo è il mio mondo; non mi sono mai accorto di essere dilaniato tra due mondi.

L’essere io oriundo albanese non fu messo in giuoco perché anche Crispi era albanese, educato in un collegio albanese.»

