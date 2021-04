Robert Shvarc (10 dicembre 1932 – 25 aprile 2003) nacque a Sarajevo.

Sua madre era di Elbasan e suo padre ebreo austriaco che vivevano a Scutari, in Albania.

Shvarc è stato un traduttore albanese, riconosciuto come uno dei migliori traduttori dal tedesco del XX secolo e dell’inizio del nuovo millennio, il primo che ha portato al lettore albanese i capolavori della letteratura come i romanzi di Gabriel García Márquez, Erich Maria Remarque, Lion Feuchtwanger, drammi di Bertolt Brecht e le raccolte di poesie di Goethe, Schiller e Heine, e porterà in tedesco i migliori libri di molti poeti e scrittori albanesi.

Ha ottenuto tanti premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, tra i quali il titolo Gran Maestro – conferito dal Presidente della Repubblica d’Albania