Il GUS Gruppo Umana Solidarietà, nell’ambito del Servizio Civile Nazionale, promuove il progetto You.Albania: young for Albania, con il quale mira a stimolare la comprensione reciproca tra i differenti gruppi nazionali albanesi e intende generare, all’interno della città di Tirana, un clima di solidarietà, di rispetto delle culture e di valorizzazione delle differenze tramite percorsi di educazione non formale all’intercultura e la partecipazione diretta dei giovani.

Il progetto prevede il coinvolgimento di 4 volontari nella realizzazione di percorsi interculturali nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e attività di promozione del volontariato e della mobilità internazionale come strumenti di crescita personale e di integrazione. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni che abbiano i seguenti requisiti:

• Essere cittadini italiani;

• Essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;

• Essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;

Non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come partecipare:

• scarica la domanda dal sito del Servizio CIVILE: http://www.serviziocivile.gov.it/

• compila l’ALLEGATO 2 attenendoti scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e avendo cura di indicare la sede: Tirana – Albania;

• allega la scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai titoli e fotocopia di un valido documento d’identità personale;

• Invia tutta la documentazione al GUS entro e non oltre le ore 14:00 del 26 giungo 2017, secondo le seguenti modalità:

• All’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del GUS gus@pec.it, utilizzando una Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l’interessato, avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf. La domanda inviata tramite PEC dovrà indicare come oggetto della mail “Domanda di partecipazione Bando Servizio Civile 2017”. Si prega di inviare tutto il materiale allegato in un unico file.

• A mezzo Raccomandata A/R indirizzata a GUS Gruppo Umana Solidarietà, via della Pace 5, 62100 – Macerata e deve riportare sulla busta chiusa: “Contiene domanda di partecipazione al Servizio Civile Nazionale”;

• Consegnate a mano presso le seguenti sedi territoriali del GUS:

ABRUZZO: via Regina Margherita, 5 (64011) Alba Adriatica (TE)

EMILIA ROMAGNA: via Roma, 248 (29121) Piacenza

LAZIO: via Aureliana, 25 (00187) Roma

MARCHE SUD: via della Pace, 5 (62100) Macerata

MARCHE NORD: via Cesare Battisti, 6 (60035) Jesi (AN)

PUGLIA: via Boccaccio, 19D (73100) Lecce

SARDEGNA: via Mameli 76 (09124) Cagliari

Per maggiori informazioni potete inviare una e-mail a: serviziocivile@gusitalia.it o telefonare in orario d’ufficio al numero 371.1702878.