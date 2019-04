Gli studenti albanesi che desiderano proseguire gli studi universitari in Italia potranno informarsi alla settima edizione della fiera ‘Studiare in Italia’ che si terrà presso la Business Center del Rogner Hotel.

Nei giorni 5 – 6 aprile 2019, infatti, saranno presenti a Tirana quaranta Università, cinque Accademie di Belle Arti e tre Conservatori.

L’evento organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia a Tirana ha l’obiettivo di promuovere e sostenere il sistema accademico italiano in Albania. E’ infatti all’Italia che molti giovani albanesi guardano con grande interesse per iniziare o proseguire gli studi universitari, un paese che continua ad essere preferito per vicinanza geografica, legami storici, economici, linguistici e culturali.

Alla Fiera sarà presente anche l’Ambasciata d’Italia che fornirà informazioni utili sulle procedure per le iscrizioni e l’assistenza necessaria per andare in Italia a studiare.

L’istruzione albanese e l’Italia

In Albania ci sono tre Licei Bilingue che rilasciano un titolo di studio superiore riconosciuto dal Ministero della pubblica istruzione italiano e in circa 300 scuole l’italiano, grazie al progetto ILLIRIA sostenuto dal MAECI, è studiato come prima o seconda lingua straniera.

Allo scopo di favorire un contatto diretto con i ragazzi dell’ultimo anno di scuola superiore, nella mattinata di venerdì 5 aprile i delegati italiani visiteranno le principali scuole superiori di Tirana per attività di orientamento e, nel tardo pomeriggio, verrà organizzato un incontro con i rappresentanti dei maggiori atenei albanesi allo scopo di creare contatti per future collaborazioni interuniversitarie e/o scientifiche.

L’intera giornata di sabato 6 aprile, infine, vedrà le istituzioni accademiche italiane dedicarsi all’incontro diretto e personalizzato con gli studenti albanesi interessati a studiare in Italia. Ciascuna istituzione avrà uno stand a diposizione dalle 9.00 alle 18.00 dove potrà dare informazioni e raccogliere manifestazione di interesse.

Informazioni

Data: sabato 6 aprile 2019

Luogo: Rogner Hotel

Orario: dalle ore 09:00 alle 18:00

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura a Tirana

In collaborazione con: Ambasciata d’Italia a Tirana

Ingresso: Libero