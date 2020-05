Il 20 maggio, Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG ha iniziato a introdurre il primo gas naturale in una sezione di 4 km del gasdotto in Albania, tra il confine greco-albanese e fino alla stazione di dosaggio TAP di Bilisht, ha fatto sapere il Consorzio TAP AG.

In linea con gli standard di sicurezza e operativi nazionali e internazionali, questa è la fase iniziale del processo di collaudo delle condotte, che mira a controllare che l’infrastruttura sia completamente sicura e pronta per le operazioni. A seguito della messa in servizio di questa prima sezione, il gas continuerà ad essere gradualmente introdotto in altre sezioni del gasdotto albanese e oltre nelle prossime settimane e mesi.

TAP trasporterà il gas naturale dal gigantesco giacimento di Shah Deniz II nel settore azero del Mar Caspio verso l’Europa. L’oleodotto lungo 878 km si collega al Trans Anatolian Pipeline (TANAP) al confine turco-greco a Kipoi, attraversa la Grecia e l’Albania e il mare Adriatico, prima di arrivare nel sud Italia.

Le prime consegne di gas in Europa tramite TAP inizieranno entro la fine del 2020.

La fornitura di TAP agevola l’approvvigionamento di gas in diversi paesi dell’Europa sud-orientale. Lo sbarco di TAP in Italia offre molteplici opportunità per l’ulteriore trasporto di gas caspico verso i più ampi mercati europei.

“TAP promuove lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro lungo il percorso del gasdotto; è anche una delle principali fonti di investimenti esteri diretti” fanno sapere dal consorzio.

La partecipazione di TAP è composta da BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) e Axpo (5%).