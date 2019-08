Dopo il divieto di fumo imposto nel 2014, da ieri sono entrate in vigore alcune modifiche della legge che vietano anche l’utilizzo di sigarette elettroniche, narghilè e altri prodotti del tabacco nei locali chiusi.

“Non è un atto sporadico, gli ispettori sanitari saranno ogni giorno presenti sul campo per monitorare l’implementazione della legge sulla protezione della salute dal fumo e per identificare violazioni verso le quali non ci sarà tolleranza.

Uomo avvisato, mezzo salvato! Oggi entra in vigore la nuova legge sulla protezione della salute dai prodotti del tabacco. Nei locali chiusi sarà vietato: fumare, la sigaretta elettronica, l’utilizzo di shisha/narghilè e la vendita di qualsiasi prodotto del tabacco a minorenni. E’ l’ultimo avviso! Segui la legge, scegli la salute. No al fumo.” – ha detto ieri la ministra della salute Ogerta Manastirliu.

Le modifiche della legge

La legge anti-fumo prevede, inoltre, il divieto di vendita dei prodotti del tabacco con sapori particolari (menta, vaniglia ecc.) così come anche la vendita dei pacchetti con numero ridotto di sigarette, come misura per scoraggiare il fumo.

Un altro punto modificato è il dovere che viene imposto ai produttori e agli importatori di prodotti del tabacco di informare il ministero della sanità sull’ingresso di nuovi prodotti nel mercato, le loro caratteristiche e i loro effetti negativi.

Tutto questo renderà possibile un miglior monitoraggio sull’implementazione della legge e il suo adattamento futuro basato sui nuovi prodotti che entreranno nel mercato.

Allo stesso modo sono state rafforzate le misure amministrative per chi violerà la legge: se un soggetto viola per due volte in due mesi la legge, la seconda multa sarà il doppio della prima. Se, nonostante questo, l’infrazione continuerà entro l’anno le multe raggiungeranno fino a 6 volte del loro valore normale per poi arrivare, nei casi più estremi di infrazione, alla chiusura dell’attività e al ritiro della licenza commerciale.

Una curiosità, secondo i dati pubblicati da Tobacco Atlas, l'Albania è uno dei cinque paesi con più fumatori al mondo con il 40% circa della popolazione che consuma tabacco: