Secondo recenti dati diffusi dal ministero della Salute albanese, sono state somministrate 2,65 milioni di vaccinazioni Covid-19.

Questo numero è correlato a 1,22 milioni di prime dosi, 1,13 milioni di seconde dosi e oltre 218.000 dosi «booster». L’Albania ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi d’Europa, con meno del 50% della popolazione completamente vaccinata.

Molte della prima e della seconda dose includevano i vaccini Sputnik e Sinovac. Coloro che hanno effettuato i booster hanno poi ricevuto AstraZeneca o Pfizer. Ma il basso tasso di assunzione dei booster solleva preoccupazioni sulla continua efficacia dei vaccini russi e cinesi.

“Un nuovo studio di The Lancet suggerisce che fino all’87% degli albanesi ha avuto il virus COVID-19”, è quanto viene riportato sul portale Exit.al.

Secondo i dati raccolti, l’Albania è al primo posto nella regione e al quinto nell’Europa dell’Est per infezioni tra gennaio 2020 e settembre 2021. Ciò non include il picco di infezioni dovuto alla variante Omicron da gennaio di quest’anno.

La Macedonia del Nord si è classificata al di sotto di Albania, Bosnia-Erzegovina e Serbia per quanto riguarda il rapporto tra infezione e mortalità con un tasso di 6,52 per 1000 abitanti rispetto al 4,49 dell’Albania e al 5,43 della Serbia. La media globale, invece, è stata di 3,4. L’Albania si è classificata meglio per quanto riguarda il rapporto tra infezione e mortalità. Il paese ha un tasso di 4,49 per 1000 abitanti rispetto al 5,43 della Bosnia ed Erzegovina e al 6,52 della Macedonia del Nord. La media globale, invece, è stata di 3,4.

Ma è probabile che i dati utilizzati sulla mortalità siano stati compilati utilizzando i dati ufficiali del governo, in contrasto con i dati forniti dall’INSTAT, l’Istituto delle Statistiche d’Albania.

Il governo albanese è stato costantemente criticato per le sue scarse capacità di test e per l’incapacità di diagnosticare adeguatamente i malati di COVID-19. Manca la trasparenza riguardo al modo in cui vengono segnalati i decessi per COVID-19, poiché non è noto come vengono classificati tali decessi o quanti ne siano stati segnalati.

I dati mostrano che il bilancio delle vittime per COVID-19 in Albania è significativamente più alto di quanto ufficialmente riportato dal governo.