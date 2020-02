L’Albania e l’Italia hanno firmato un protocollo di cooperazione per rafforzare l’interazione nel campo dell’assistenza sanitaria, incluso il trattamento gratuito di casi difficili di pazienti albanesi presso il Policlinico di Bari.

“Sono molto lieta di stipulare questo accordo, preceduto da una collaborazione di lunga data tra i due ospedali universitari, il Policlinico di Bari e il Centro Ospedaliero Universitario Madre Teresa.

Oltre ai progetti da formalizzare e concretizzare che sono compresi in questo accordo di cooperazione, c’è l’impegno di trattare 10 di pazienti albanesi in Italia, considerati come casi difficili e richiedono un supporto più specializzato.” ha dichiarato Il Ministro della Salute, Manastirliu, dopo aver firmato l’accordo.

Sottolineando che questo accordo servirà a migliorare l’esperienza di entrami i team, Manastirliu ha affermato che lo scambio di esperienze tra esperti è molto importante per sviluppare la medicina dei nostri due paesi.

Invece il direttore del Policlinico di Bari, Giovani Migliore ha affermato che oggi si è concretizzata una lunga collaborazione tra i due Paesi.

“Vorrei ringraziare la Repubblica d’Albania e il Ministro Manastirliu per la grande opportunità offerta alla Regione Puglia. Le nostre relazioni sono intense, mature, amichevoli, collaborative e professionali. Questo accordo prende vita dopo molti anni di cooperazione che hanno portato a una crescita reciproca di entrambe le comunità” ha detto Migliore.

Il protocollo tra il Centro Ospedaliero Universitario Madre Teresa e L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari prevede l’istituzione di un Comitato internazionale di cooperazione sanitaria. Il comitato dirige e controlla tutte le operazioni previste nel protocollo, riferendo periodicamente alle parti.

Questo accordo specifico è connesso con gli importanti progetti sostenuti da INTERREG, come il progetto di telecardiologia. Il Centro Ospedaliero Universitario Madre Teresa e il Pronto Soccorso del Policlinico di Bari lavoreranno insieme per pilotare una rete di telecardiologia in Albania, ma anche per sviluppare la tecnologia elettronica e digitale nel campo sanitario.