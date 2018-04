Albania: Molti malati e pochi medici

L’Indice europeo Health Consumer (EHCI ) ha classificato l’Albania nella zona rossa della mappa europea riguardante le problematiche nazionali del sistema sanitario.

L’indice, infatti, rivela che l’Albania ha fonti di assistenza sanitaria molto limitate: inoltre, gli albanesi vanno dal medico solo ed esclusivamente quando sono in gravi condizioni di salute.

Albania, Romania e Bulgaria soffrono di una struttura sanitaria obsoleta, con una percentuale elevata e costosa di cure ambulatorie per cittadino, si legge nella pubblicazione. Oltre tutto questo, secondo i valori dei dati nazionali e internazionali curati dall’OMS – via Global Health Data Albania – l’Albania ha la percentuale più alta di malattia nell’area dei Balcani e contemporaneamente ha il numero più basso di medici per abitanti.

Secondo l’EHCI l’Albania ha 130 medici ogni 100.000 abitanti, il valore più basso nei 35 paesi europei esaminati dall’istituto. Al contrario, la Grecia ha il numero più alto di medici con 620 medici ogni 100.000 abitanti.

L’Albania, inoltre, ha anche il valore più basso per quanto riguarda il potere d’acquisto per i servizi medici con circa 600 dollari per cittadino all’anno; valore lontanissimo dai paesi con il potere d’acquisto più alto come Svizzera, Lussemburgo e Norvegia (6000 dollari all’anno).

Dal 2008 al 2016 in tutti i paesi esaminati si è registrato un aumento del numero medio giornaliero di visite mediche: nel complesso, si è passati dal 7,2% del 2008 al 10,8% del 2016.

L'Albania è stata inclusa nell'EHCI su richiesta del ministero della salute albanese. L'Albania, come si può vedere nella sezione 4.1 della Pubblicazione Euro Health Consumer Index 2017, ha risorse sanitarie molto limitate. Il paese evita di finire ultimo grazie ad una forte performance sull'Accesso, dove anche le organizzazioni di pazienti nel 2017 hanno confermato la versione ufficiale del ministero secondo cui i tempi di attesa sono un problema minore. La spiegazione del ministero era che "gli albanesi sono molto difficili, che vanno dal medico solo quando vengono trasportati lì", cioè sottoutilizzazione del sistema sanitario. Questa è una semplificazione eccessiva; Gli albanesi visitano il loro medico di assistenza primaria più del doppio dei svedesi (3,9 visite all'anno contro 1,7)

La fuga di cervelli

Il basso numero di medici per abitante è una delle conseguenze del nuovo fenomeno di emigrazione che sta colpendo l’Albania negli ultimi anni. In questo contesto rientra anche la ‘fuga di cervelli’ che sta danneggiando soprattutto l’ambito medico: negli ultimi tre anni, infatti, sono circa 600 i medici albanesi emigrati all’estero, ben 167 nel 2017.

La loro sostituzione sta diventando un grande problema in quanto avere un medico qualificato comporta almeno quindici anni di istruzione. Ne deriva che alcuni ospedali nel paese, come quelli di Dibra, Përmet e Saranda, si stanno ritrovando in pratica senza personale.