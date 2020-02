Subito dopo il rientro da Mosca, il premier Edi Rama ha convocato il Comitato per la sicurezza nazionale per analizzare le misure adottate finora per prevenire il Coronavirus in Albania.

Accennando il panico e le paure diffuse tra i cittadini, Rama ha affermato che il 97% delle persone colpite finora si stanno riprendendo.

“Per quanto riguarda i dibattiti sulle assurde notizie che danno alcuni portali che distribuiscono buffale da acchiappaclick che aumentano l’ansia e il panico, ciò che vi posso dire è quello di seguire solo le fonti ufficiali di informazioni. Questo è ciò che dice l’OMS, non solo io.

È un virus che colpisce principalmente coloro che sono molto anziani e quelli che hanno problemi di salute preesistenti, e che invece viene affrontato bene da coloro che sono in buona salute. Il 97 percento delle persone colpite finora si sta riprendendo. Non siamo di fronte a una pestilenza medievale. Siamo di fronte a un virus con un potenziale di rischio significativo, ma abbiamo preso provvedimenti e ci vuole fiducia.”

L’ambasciata albanese in Italia invita i cittadini a rispettare i provvedimenti presi dalle autorità

“Cari cittadini! Vi invitiamo a rispettare le misure ordinate dalle autorità italiane in caso di emergenza.

Visita il sito salute.gov.it/nuovocoronavirus per tenersi aggiornati sulla situazione di COVID19 in Italia.

Se necessario potete contattare i numeri verdi regionali.

L’Ambasciata a Roma e il suo Ufficio Consolare continuano a lavorare al servizio dei cittadini.

Contattaci a: consular.rome@mfa.gov.al o sui nostri numeri di telefono: 0686224115 dalle 9 alle 17 e telefono di emergenza 3420498192″

@AlEmbassyItaly

☎️ 0686224115

📱3420498192 24 ore attivo ⏰

@AlConsMilan

☎️ 028051265

📱 3497834666 24 ore attivo ⏰

@AlConsulateBari

☎ 0802055842

📱 3477824384 24 ore attivo ⏰