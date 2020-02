Dopo la diffusione di un audio su WhatsApp con la voce di una ragazza che parla di 12 contagiati da coronavirus in Albania, e l’allarme sulla mancanza delle mascherine nelle farmacie, il Premier Rama ha voluto rassicurare la popolazione che nessun caso di contagio si è finora verificato in Albania.

“Il coronavirus non ha toccato l’Albania! Ma come nel resto del mondo è una potenziale minaccia che noi affronteremo avendo preso tutti i provvedimenti necessari. Le menti contorte che hanno infastidito la popolazione con delle notizie false durante i giorni e le notti del terremoto sono di nuovo entrate in azione. Vi invito a non cadere preda delle loro parole, e siate certi che lo stato albanese sta facendo da tempo il suo lavoro per essere pronti ad affrontare l’epidemia di coronavirus, con alta organizzazione e professionalità “, scrive Edi Rama su Facebook con lettere maiuscole.

L’ambasciata albanese in Italia

Non abbiamo notizie su albanesi contagiati in territorio italiano





L’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, e i consolati generali a Milano e Bari stanno seguendo attentamente la situazione di emergenza creata dalla diffusione del coronavirus in alcune regioni d’Italia.

Per ora non abbiamo informazioni sui cittadini albanesi colpiti. Le informazioni sull’identità dei malati rimangono riservate cosi come prevista dalla normativa europea sulla protezione dei dati personali.

L’Ambasciata d’Albania in Italia insieme al nostro al nostro Ministero della Salute, sono in costante contatto con il Ministero della Salute Italiana e il Dipartimento di Protezione Civile e il Consiglio dei Ministri per le misure comuni per prevenire la diffusione del virus nel territorio albanese.

Si chiede ai cittadini albanesi che viaggiano all’interno dell’Italia o che hanno come destinazione questo paese, di rispettare le misure richieste dalle autorità italiane nella situazione di emergenza.

L’Ambasciata a Roma e i consolati generali a Milano e Bari continuano normalmente il lavoro al servizio dei cittadini. Ulteriori informazioni saranno fornite in base allo sviluppo della situazione.

Leggi anche