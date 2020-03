L’Albania continua a essere esclusa dalla mappa di paesi interessati dal coronavirus, sorprendendo persino l’Organizzazione mondiale della sanità.

Nella riunione odierna della task force sulle misure contro il coronavirus, il ministro della Sanità Ogerta Manastirliu ha dichiarato che un totale di 42 casi sono stati esaminati nel paese, 6 dei quali ieri, tutti risultati negativi. Secondo Shqiptarja.com, il direttore dell’Ufficio dell’OMS a Tirana,

Raul Gonzales, ha affermato che si sta cercando di capire attraverso studi approfonditi del perché non esiste non nessun caso di contagio da coronavirus in Albania. “Perché non ha colpito l’Albania? Stiamo ancora cercando di capire”, ha detto Gonzales.

Per quanto riguarda il piano di misure e controlli ai valichi di frontiera di persone provenienti da paesi stranieri, il capo del dipartimento dell’immigrazione Eduard Merkaj ha dichiarato che i controlli continuano non solo per coloro che entrano In Albania regolarmente, ma anche per gli immigrati clandestini provenienti dalle aree del conflitto.

Le dichiarazioni del Ministro della Sanità

Il Ministro della sanità Manastirliu ha dichiarato che ieri l’istituzione che dirige ha inviato una lettera a tutti i comuni del paese raccomandando l’aumento del controllo dell’igiene nelle linee urbane e interurbane.

“Abbiamo scritto ieri a tutti i comuni sui controlli dell’igiene, sulle linee urbane e interurbane. Le misure di igiene sono un elemento aggiuntivo per combattere questo virus. Non è mai eccessivo parlare del controllo dell’igiene. “L’igiene personale è molto importante a partire dal lavaggio delle mani e inizieremo con una consulenza periodica”, ha detto Manastirliu.

Le misure prese dal dipartimento dell’immigrazione

Il capo del dipartimento dell’immigrazione, Eduard Merkaj, ha affermato che è stato preparato un piano di misure per gli immigrati provenienti da zone di conflitto.

“Fin dal primo giorno abbiamo preparato il piano di misure e raccomandando controlli rafforzati ai valichi di frontiera, e gli stessi controlli continuano oggi. E non solo per i viaggiatori che entrano legalmente. Si eseguono le stesse procedure anche per coloro che hanno valicato la frontiera come immigrati clandestini. Ci ciascuno di essi e stato identificato e inserito in un database per poter consentire un migliore monitoraggio “, ha detto Merkaj.

Najada Çomo, direttrice dell’ospedale per le malattie infettive, ha dichiarato che durante gli esami non è stata trovata alcuna persona con insufficienza respiratoria.

“Non abbiamo avuto casi di insufficienza respiratoria. Abbiamo anche fatto esami epidemiologici. Dopo la Cina, abbiamo anche aumentato l’allerta per l’area italiana e abbiamo controllato tutti pazienti presentavano sintomi sospetti, ma non risulta nessun contagio da coronavirus. Il servizio è attrezzato e e noi simo in allerta “, ha detto Çomo.

Le dichiarazioni del direttore dell’ufficio OMS a Tirana

Raul Gonzales, direttore dell’ufficio L’OMS a Tirana, ha dichiarato durante la riunione della task force che la disinformazione sul coronavirus, causa danni alla salute dell’economia e perciò dovrebbe essere evitata.

“Vi chiedo di fidarvi delle istituzioni e degli esperti certificati a livello internazionale. In Spagna due settimane fa abbiamo riscontrato casi di coronavirus. Stiamo cercando di scoprire perché non esiste un caso in Albania. Le persone colpite nel mio paese non avevano viaggiato all’estero e non hanno avuto contatti con le persone colpite. Un altro punto su qui mi voglio soffermare sono le informazioni. Le informazioni corrette sono l’elemento chiave e dobbiamo evitare la disinformazione”.

