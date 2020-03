Alla riunione del gabinetto di oggi, il Primo Ministro Edi Rama ha confermato alcune misure aggiuntive dopo aver confermato i primi due casi di contagio in Albania.

Il capo del governo ha annunciato che le scuole rimarranno chiuse fino il 3 aprile, e saranno sospesi i voli verso il nord Italia nelle le aree più colpite. Inoltre 400 milioni di lek (3270265 di euro) saranno assegnati al Ministero della Salute per far fronte alla situazione relativa al coronavirus. D’altro canto, alla prima riunione tenutasi dopo la conferma dei due casi, Rama ha annunciato che fino il 3 aprile saranno cancellate tutte le manifestazioni di massa, culturali, sportive, raduni, concerti, attività e audizioni pubbliche, per vedere le dinamiche di questo sviluppo e poi decidere ulteriormente.

Le persone che entrano in Albania dalla zona rossa saranno costrette all’auto-quarantena. il Primo Ministro Edi Rama ha avvertito che in caso di violazione di questo ordine, sono previste misure amministrative.

Nelle prime ore di oggi, il Ministero della Salute ha confermato che padre e figlio sono risultati positivi per il coronavirus. La persona proveniva da Firenze ed era giunto in Albania via terra. Il 28enne è entrato in Albania il 26 febbraio e ha contagiato anche suo padre. Manastirliu ha aggiunto che le persone contagiate sono state messe in quarantena fino alla completa verifica.

