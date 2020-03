Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Albania arriva a sei. Dopo i primi due casi (padre e figlio), i test sugli altri tre membri della famiglia risultano positivi.

Rimarranno a casa in isolamento e sotto controllo medico. Il sesto caso è un trentunenne di Tirana, che ha effettuato un viaggio a Milano ed è tornato dopo un breve soggiorno. Il giovane sta ricevendo il trattamento medico all’ospedale infettivo e le loro condizioni non presentano particolari problemi, secondo i rapporti ufficiali.

Il comunicato del ministero della salute

Oggi sono stati scoperti 4 nuovi casi con COVID-19; 3 di loro nella famiglia dei 2 casi di ieri. Sempre oggi, sono stati esaminati anche 14 casi sospetti di COVID-19, otto dei quali hanno uno stretto contatto con i primi due casi confermati con il nuovo coronavirus nel nostro paese. Dai risultati di 14 test effettuati nel laboratorio di virologia presso l’Istituto di sanità pubblica, si afferma che 4 persone sono risultate positive al test per COVID-19, 3 dei quali erano familiari con i primi 2 casi confermati ieri. Attualmente tutte le persone che hanno avuto contatti sono trattenute in auto-quarantena obbligatoria e sono seguite da squadre di epidemiologi per analizzare il loro stato di salute.

Attualmente le loro condizioni risultano senza particolari problemi. L’altro caso confermato oggi è un residente di 31 anni di Tirana che aveva una storia di viaggio con Milano 6 giorni fa ed è tornato dopo un breve soggiorno di 1 giorno soltanto. È stato curato, insieme ai due casi la scorsa notte, all’ospedale infettivo e le sue condizioni non presentano particolari problemi.

Finora sono stati testati 77 casi e il numero di coloro che sono risultati positivi dal COVID-19 è di 6 persone. Apprezziamo il lavoro del personale medico in questi tempi difficili per garantire il funzionamento del nostro servizio sanitario secondo il piano elaborato in base ai protocolli dell’OMS. Il Ministero della Salute invita i cittadini a seguire attentamente le raccomandazioni ufficiali e a prestare particolare attenzione alle misure di igiene personale.

Per qualsiasi caso di segni di infezione respiratoria, come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, in particolare per le persone che hanno viaggiato o hanno avuto contatti con i paesi interessati, il Ministero della sanità e degli affari sociali chiede ai cittadini di contattare Emergenza nazionale al n. 127! “, Afferma il Ministero della Salute.

I provvedimenti a livello nazionale in Albania

Ieri il premier Rama ha annunciato che le scuole, asili e nidi rimarranno chiuse fino il 23 marzo, e saranno sospesi i voli e viaggi via mare, verso il nord Italia ovvero nelle le aree più colpite fino il 3 aprile.

Inoltre 400 milioni di lek (3270265 di euro) saranno assegnati al Ministero della Salute per far fronte alla situazione relativa al coronavirus.

D’altro canto, alla prima riunione tenutasi dopo la conferma dei due casi, Rama ha annunciato che fino il 3 aprile saranno cancellate tutte le manifestazioni di massa, culturali, sportive, raduni, concerti, attività e audizioni pubbliche, per vedere le dinamiche di questo sviluppo e poi decidere ulteriormente.

L’Ambasciata albanese in Italia raccomanda responsabilità e rispetto delle regole

Vi chiediamo di rivolgervi agli uffici consolari solo in caso di emergenza! L’Ambasciata sconsiglia gli spostamenti verso destinazioni diverse, inclusa l’Albania.

Questi sono momenti difficili per tutti e richiedono prudenza, responsabilità, calma ed attenzione. Il superamento della situazione dipende dal comportamento responsabile di ciascuno di noi.

Solidarietà con il popolo italiano! Insieme anche nei tempi difficili!