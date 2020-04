8 nuovi casi positivi con COVID-19 sono stati registrati nelle ultime 24 ore in Albania, due dei quali sono membri del personale medico di Scutari e Kukës, più altri 6 casi identificati a Tirana.

Il numero totale delle persone infette da coronavirus arriva a 475. Si registra il primo caso nella città di Kukes mentre il numero dei contagi aumenta a Tirana e Shkodra.

Nelle ultime 24 0re sono stati testati 236 casi sospetti, 45 dei quali sono personale sanitario, per lo più all’ospedale di Shkodra.

Oltre al basso numero dei colpiti nelle ultime 24 ore, arriva la buona notizia per quanto riguarda i guariti.

L’elenco si allunga con altri 16 pazienti, portando il numero totale dei guariti a 248.

Finora sono stati eseguiti 4.306 tamponi di cui sono stati confermati positivi al COVID-19, 475 persone. La curva dei contagi resta stabile.

24 persone hanno perso la vita a causa di COVID-19 fino adesso. L’ultima vittima è una donna di 68 anni di Tirana che era ricoverata all’ospedale delle malattie infettive. Le sue condizioni erano gravi ed era stata intubata da 10 giorni.

Attualmente sono 46 pazienti che ricevono cure presso i due ospedali COVID. 37 pazienti sono ricoverati nell’ospedale delle malattie infettive, di cui 5 pazienti sono in terapia intensiva e 1 di essi è intubato.

Nell’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi”, ci sono 9 pazienti ricoverati, di cui 7 sono in terapia intensiva, mentre 4 di loro sono intubati.

l ministero della Sanità nella comunicazione quotidiana ha confermato oggi un nuovo caso nella città di Scutari, un’infermiera che lavora nella rianimazione. A causa dei contatti con i contagiati nell’ospedale di Shkodra, sono state testate 45 persone del personale sanitario, ma solo una è risultata positiva.

Il Ministero della sanità e della protezione sociale esorta i cittadini a continuare a rispettare le misure di distanziamento sociale. In questi momenti, ai cittadini si chiede più responsabilità nel rispettare la distanza necessaria tra loro e mantenere l’igiene personale.

È importante che le misure di controllo delle infezioni siano rigorosamente osservate anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo, per prevenire la trasmissione di COVID-19. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 c’è la linea verde 0800 40 40.

Coronavirus Albania, la mappa del contagio

Tiranë 227 casi Durrës 42 casi Lushnje 6 casi Elbasan 15 casi Fier 32 casi Kavajë 8 casi Rrogozhinë 4 casi Korçë 17 casi Vlorë 5 casi Shkodër 71 casi Lezhë 14 casi Berat 2 casi Has 13 casi Krujë 6 casi Tropojë 4 casi Pukë 5 casi Mirditë 3 casi Kukës 1 caso

