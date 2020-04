Nelle ultime 24 ore sono stati 29 nuovi casi di contagio in Albania su 240 test eseguiti. 13 casi sono stati confermati con COVID-19 in un carcere di Tirana, portando il numero dei contagi a Tirana a 20. 7 casi invece sono stati scoperti a Kruja mentre 2 casi si confermano a Scutari.

Il bollettino del Ministero

Vi informiamo sulla situazione attuale della diffusione di COVID19 nel nostro paese. Nelle 24 ore i risultati della situazione epidemiologica sono i seguenti:

Sono stati testati 240 sospetti di COVID-19. I risultati del test hanno confermato 29 casi positivi con COVID19, incluso un membro dello staff di assistenza sanitaria il quale si trova in auto quarantena.

Dei nuovi casi delle ultime 24 ore, 20 sono a Tirana, di cui 13 appartengono a un nuovo focolaio presso un istituto penitenziario, dove era in corso un’indagine epidemiologica, dopo la scoperta del primo caso. 7 casi positivi sono a Kruja e 2 casi a Shkodra.

Oggi si è verificato un aumento del numero di casi, che si trovano in due focolai diversi che vengono monitorati e seguiti con grande attenzione dagli epidemiologi sul campo.

Finora sono stati testati 6.509 casi sospetti in totale, e il numero di casi confermati positivi di COVID-19 è 663.

Nelle ultime 24 ore, altri 29 pazienti sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero di quelli guariti da COVID-19 a 385.

Tutte le persone colpite nelle aree di Berat, Lezha, Mirdita, Rrogozhina e Tropoja risultano guarite.

Attualmente nel nostro paese ci sono 251 persone infette attive e come si può vedere il numero di guariti è più alto. Questa tendenza continua da giorni ed è stabile.

Vi informiamo che presso i due ospedali COVID, attualmente ricevono cure 34 pazienti.

Al momento ci sono 26 pazienti nell’ospedale delle malattie infettive, di cui 4 in terapia intensiva.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 8 pazienti ricoverati in ospedale. 4 pazienti sono in terapia intensiva, in condizioni gravi, mentre 4 pazienti in condizioni stabili.

La situazione è sotto controllo nonostante le fluttuazioni. Il vero indicatore è il numero di ricoveri, che continua a essere stabile. Affinché la situazione continui così è importante che i cittadini rispettino le misure del distanziamento sociale, in quanto unico modo per limitare la diffusione dell’infezione.

Queste misure dovrebbero essere rispettate al massimo anche all’interno dei nuclei familiari, evitando visite ai parenti per qualsiasi motivo. Se hai segni di malattia COVID19 chiama il numero di emergenza 127. Per qualsiasi domanda o informazione su COVID19 chiama la linea verde 0800 40 40.