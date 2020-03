Il numero di persone contagiate da coronavirus in Albania è in aumento. Il Ministero della Salute ha annunciato oggi che sono stati eseguiti i tamponi per 114 persone di cui 10 risultano positivi al test. Oltre ai famigliari dei primi due casi e sono stati identificati altri due nuovi casi di contagio.

La vice ministra: in caso di diffusione convertiremo l’ospedale conosciuto come “sanatorio” in un posto di quarantena.

Il viceministro della sanità Mira Rakacolli ha dichiarato che l’Albania si sta preparando a far fronte alla situazione pensando allo scenario peggiore come quella nella vicina Italia colpita da COVID-19. Rakacolli ha affermato che se si arriva al punto in cui l’Ospedale delle malattie infettive sarà pieno di pazienti, si pensa di adattare l’ospedale “Shefqet Ndroqi” noto come “Sanatorio” alle nuove esigenze.

Tuttavia, il viceministro ha dichiarato che attualmente sono solo 3 i ricoverati al reparto per le malattie infettive e si prevede che lasceranno l’ospedale al più presto.

“Abbiamo solo 3 pazienti affetti dal coronavirus in tutto il reparto delle malattie infettive. Pensando allo scenario peggiore come in Italia, c’è uno scambio tra chi esce e chi entra e comunque abbiamo di riserva l’ospedale “Shefqet Ndroqi”, dove abbiamo preso tutte le misure. Anche se dovessimo affrontare questa situazione, non calerà l’attenzione verso i pazienti. Abbiamo stanze separate per coloro che hanno COVID-19″, ha affermato il viceministro Rakacolli.

Il CSM sospende tutte le attività giudiziarie



Con un comunicato stampa, il CSM ha fatto sapere che verranno sospese tutte le attività giudiziarie nel paese. Questa decisione dell’istituzione viene dopo la sospensione delle attività didattiche al fine di proteggere la salute della popolazione dall’infezione di COVID-19.

“Si decide la sospensione dell’attività giudiziaria e dei servizi in tutti i tribunali del paese, di giurisdizione generale e speciale, a causa della situazione creata dalla diffusa infezione di Covid-2019.

Sono esclusi dagli effetti di questa sospensione attività giudiziarie e servizi relativi a questioni di natura urgente valutate come tali, caso per caso dal giudice.” Si legge nel comunicato

Comunicato del Consiglio dei ministri sul congedo parentale

Il consiglio dei ministri ha deciso oggi il congedo dal lavoro per uno dei genitori nel caso abbiano bambini che vanno all’ asilo o alle elementari. La decisione è valida per gli impiegati statali e quelli comunali.

