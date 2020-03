Il Ministero della Salute riferisce che non esiste nessun caso di contagio da coronavirus in Albania. “Le strutture sanitarie continuano i test per COVID-19, per definizione del caso, peri casi sospetto, presso il laboratorio di virologia dell’Istituto della Sanita Pubblica, con un totale di 59 casi testati. Tutti i casi sono stati negativi per COVID. -19.

Si tratta di persone hanno avuto segni di infezione respiratoria o provenienti dai paesi in cui ci sono dei focolai del nuovo coronavirus.

Secondo i dati offerti dall’unità sanitaria di frontiera, “Nelle ultime 24 ore, 23.035 passeggeri sono entrati in Albania, che sono stati valutati misurando la temperatura. Nelle ultime 24 ore il numero di emergenza ha ricevuto 1391 chiamate, di cui 29 in relazione a infezioni virali, difficoltà respiratorie o persone che hanno viaggiato ultimamente in Italia. “

Il Ministero della salute e della protezione sociale raccomanda alle persone che hanno viaggiato nelle aree colpite e hanno avuto contatti con malati o sospetti di mettersi in auto quarantena per un periodo di 14 giorni. Raccomanda inoltre ai cittadini che hanno viaggiato nei paesi interessati e che hanno segni di infezione virale respiratoria di chiamare 127 per ricevere una guida adeguata su come agire in base al loro stato di salute.

Ma secondo il ministero, l’Istituto della Sanità Pubblica ha tutte le capacità per effettuare una diagnosi completa di COVID-19. “ISP ha la capacità necessaria per questa fase in cui ci troviamo, ma anche per altre fasi. Il comitato tecnico per COVID-delle indicazioni di gestione clinica nel caso in cui si verificasse qualche contagio, per seguire le persone e imporre la quarantena. L’ospedale infettivo sarà quello che gestirà i primi casi, con uno staff formato Inoltre, sono stati individuati due ospedali COVID 1 e COVID 2, con personale medico adeguato dove verranno trasferiti i pazienti esistenti “. Il governo italiano ha esteso le aree cosiddette “rosse” in 14 province con 16 milioni di cittadini. Tuttavia, dalle aree rosse in Italia, i voli per l’Albania non sono stati interrotti e il movimento delle persone continua normalmente.

L’opposizione: dichiarare lo stato di emergenza

L’ex deputato democratico Tritan Shehu esorta il governo a dichiarare lo stato di emergenza a seguito della situazione in cui si trova Italia, ma anche in Grecia. Shehu, fornisce cinque ragioni per cui l’Albania dovrebbe prendere questa decisione estrema, mentre chiede al presidente Ilir Meta di convocare il Consiglio di sicurezza nazionale.

“L’Albania deve dichiarare oggi uno stato di emergenza per il coronavirus. Questo, a mio avviso, è necessario vista la situazione epidemiologica dei paesi vicini.”

1- Nel corso di questa epidemia in Italia, è stata estesa la “Zona Rossa” sul territorio e con un alto tasso di mortalità di circa il 4,4%. Si tratta di un paese che ha messo in atto misure drastiche e con il quale abbiamo ampi scambi.

2- Visto la rapida crescita di casi di infezione in Grecia con la quale abbiamo moltissimi scambi e le misure di emergenza che si attendono a breve in questo paese.

3- Gli altri casi diagnosticati di recente nei paesi della Regione.

4-Le informazioni generali sulle caratteristiche di questo virus e sui pericoli che presenta.

5- Le grandi debolezze del nostro sistema sanitario, che si manifesta a livello di diagnosi, prevenzione e trattamento.”