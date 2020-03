Vi informiamo che nelle ultime 24 ore sono stati testati 32 casi sospetti, di cui sono stati confermati 5 nuovi casi con COVID-19:

3 di questi sono cittadini italiani attualmente residenti in Albania. Inoltre ci sono due casi nuovi a Kavaje. Un 80enne e un 42enne. Così arriva a sette il numero delle città colpite.

Ad oggi sono stati testati 697 casi sospetti e di questi sono confermati positivi con COVID-19, 64 casi.

Tirana 45 casi

Durazzo 5 casi (una vittima)

Lushnje 2 casi (una vittima)

Elbasan 2 casi

Fier 6 casi

Rrogozhine 2 casi

Kavaja 2 casi

Finora due persone hanno perso la vita a causa di questa epidemia.

Attualmente 32 pazienti sono ricoverati nelle malattie infettive. 3 pazienti sono in terapia intensiva, ma nessuno di loro ha bisogno di respirazione assistita. Mentre il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento.

Stiamo continuando a testare casi sospetti, al fine di interrompere la catena di trasmissione dell’infezione COVID-19.

Come riferito dal Ministro della sanità, l’Institut nazionale della Sanità ha ricevuto una significativa quantità di test diagnostici per COVID-19.

Nonostante il nostro lavoro, sono i cittadini ad avere ruolo essenziale nel garantire il successo nell’interruzione della catena di trasmissione dell’infezione.

Ancora una volta un appello ai cittadini: non andate subito in ospedale!

Chiama il 127 quando hai dei sintomi!

Indipendentemente dalle misure adottate, è importante adottare misure di isolamento e di igiene personale per frenare la diffusione dell’infezione. Il modo migliore per aiutare il personale sanitario e far fronte a questa situazione è che i cittadini continuino a rimanere a casa.

Leggi anche