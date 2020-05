Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 197 tamponi sui casi sospetti ma solamente 6 cittadini sono risultati positivi al Covid -19.

I nuovi casi si sono verificati nell’area di Kruja e Kurbin e solo 1 caso positivo a Tirana.

Dall’inizio dell’epidemia, 795 cittadini sono stati confermati positivi al COVID-19 in tutto il paese, ma al momento quasi il 67% di loro risulta guarito.

Pubblicità

Durante le ultime 24 ore, un’altra area dell’Albania è inserita tra nella mappa delle città a basso rischio di trasmissione dell’infezione. Si tratta di Fieri dove il numero totale dei guariti ha raggiunto la cifra di 531. Per quanto riguarda le persone che sono attualmente attive con COVID19, Kruja è al primo posto con 91 casi, seguiti da Tirana, Kurbini, Shkodra. Il numero totale dei contagi ancora attivi con Covid-19 e 233.

La maggior parte dei casi attivi sono seguiti dal medico di famiglia o sono asintomatici, mentre attualmente presso i due ospedali COVID, sono ricoverati 33 pazienti e solo 7 di loro sono in terapia intensiva. Questo è un indicatore importante che evidenzia il fatto che le misure adottate hanno consentito di non sovraccaricare il sistema sanitario e di far fronte con successo ai casi che necessitavano di cure specialistiche negli ospedali.

Oggi si è cominciato con l’allentamento di alcune misure, come il permesso di uscita per gli anziani fino alle 10:00 e per i genitori con bambini fino a 14 anni fino alle 17:30, mentre tutte le altre attività saranno chiuse.

Pubblicità

A partire da domani 4 maggio, verranno estese le “aree verdi” con comuni con un basso rischio di trasmissione dell’infezione. Ai taxi saranno permessi viaggi interurbani con un massimo di due passeggeri, membri della stessa famiglia. I rimpatriati che vivono nelle zone rosse passeranno il periodo di quarantena in casa.

Nonostante il fatto che da lunedì ci sarà un altro allentamento delle misure, il Ministero della salute e della protezione sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare la distanza fisica e curare l’igiene personale, così come le imprese aperte che devono rispettare rigorosamente i protocolli di sicurezza.

La prossima settimana aumenterà il numero di aziende che riprendono le loro attività secondo un piano definito dal governo basato su consultazioni con esperti di salute e il livello di rischio per l’infezione da coronavirus. Il primo ministro Rama ha sottolineato che “questo piano cambierà, se le dinamiche dell’epidemia cambieranno negativamente”.

Stiamo parlando di servizi di apertura nelle prossime settimane, dove sono inseriti anche bar e ristoranti solo nelle aree esterne fino alle 17.30. Le altre attività pubbliche, come quelle culturali e artistiche continueranno a rimanere ferme.

Leggi anche