Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 60 test di cui 4 nuovi casi sono risultati positivi, portando a 59 il numero totale di persone contagiate da coronavirus in Albania.

Il comunicato del Ministero della Sanità

Vi informiamo sulla recente situazione di COVID-19 in Albania.

Questa mattina un paziente di 66 anni è morto all’Ospedale per le Malattie Infettive. La vittima soffriva di diverse malattie concomitanti: insufficienza cardiaca, edema polmonare e insufficienza renale. Per diversi giorni il paziente è stato intubato (con respirazione assistita) in gravi condizioni di salute.

Nella giornata di ieri a seguito del trattamento medico dei pazienti confermati COVID-19 nell’ospedale infettivo, abbiamo eseguito un nuovo test sul “paziente zero”, il quale è risultato negativo. Eseguiremo un secondo test per confermare la guarigione di questo paziente dal COVID-19.

Vorrei informarvi che nelle ultime 24 ore sono stati testati 60 sospetti, di cui 4 nuovi casi di COVID-19 sono stati confermati.

Tre di loro hanno avuto contatti con casi confermati ma sono in buona salute invece l’altro è un caso nuovo. Si tratta di un paziente di 66 anni che attualmente si trova in terapia intensiva presso l’ospedale infettivo. Ad oggi, sono stati testati 665 casi, quelli risultati positivi con COVID-19 sono 59.

Numero di persone contagiate da coronavirus ad oggi

Tirana 42 casi

Durazzo 5 casi ( una vittima )

) Lushnje 2 casi ( una vittima )

) Elbasan 2 casi

Fier 6 casi

Rrogozhina 2 casi

Attualmente 30 pazienti sono ricoverati nell’ospedale infettivo (da Tirana, Durazzo, Fier, Elbasan e Rrogozhina). Tre di questi pazienti sono in terapia intensiva. Mentre il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento. Stiamo continuando a testare casi sospetti per potere interrompere la catena di trasmissione dell’infezione.

Ancora una volta un appello ai cittadini: non presentatevi subito in ospedale!

Chiama il 127 quando hai dei sintomi!

Indipendentemente dalle misure adottate da noi, è importante l’isolamento e l’igiene personale, per ridurre il più possibile la diffusione dell’infezione. Il modo migliore per aiutare il personale sanitario per far fronte a questa situazione è quello di rimanere casa (video in albanese)

