Nelle ultime 24 ore l’Istituto di sanità pubblica, in collaborazione con epidemiologi e delle unità di assistenza sanitaria locale, ha continuato il lavoro sul campo per rintracciare i contatti con le persone contagiate con Covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 159 nuovi test, portando il numero totale a 457 tamponi.

Ad oggi, 13 marzo, 33 casi sono stati confermati positivi con COVID-19, di cui:

8 di loro sono ricoverati al reparto delle malattie infettive a Tirana (da Tirana, Durazzo, Fier e Rrogozhina)

25 casi sono in buona salute in quarantena a casa.

I casi positivi confermati

Tirana 19 casi

Durazzo 5 casi (una vittima)

Lushnje 1 caso

Elbasan 2 casi

Fier 4 casi

Rrogozhina 2 casi

Come riferito in precedenza 50 medici e infermieri dell’ospedale di Durazzo sono stati sottoposti ai test e sono risultati negativi, ma l’Istituto della Sanità pubblica ha continuato a monitorare, per rintracciare i contatti con i casi confermati, eseguendo nuovi tamponi al personale medico dell’ospedale di Durazzo.

Sulla base dei risultati già emersi, dal secondo test di campioni prelevati dai 39 medici, infermieri e pazienti, solo 1 medico risulta positivo, con sintomi lievi è attualmente è in auto quarantena a casa, dove viene monitorato dal personale medico. All’ospedale di Durazzo sono stati eseguiti 89 test in totale.

Del numero totale di 33 persone colpite da COVID-19, 25 persone sono in quarantena in buona salute, e 177 si sono messi in auto quarantena in quanto hanno avuto contatti con i casi confermati.

Il Ministero della Sanità esorta nuovamente tutti i cittadini a rispettare le nuove regole e a rimanere a casa per limitare il rischio il più possibile.

Il capo del dipartimento di epidemiologia e controllo delle malattie infettive presso l’Istituto di Sanità pubblica, Silva Bino, ha annunciato che l’OMS ha già dichiarato la pandemia di coronavirus è questa ci fa capire la gravità della situazione.

Leggi anche