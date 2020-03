Nelle ultime 24 ore l’Albania ha registrato il maggior numero di persone contagiate con coronavirus.

Sono stati eseguiti 33 test di cui 13 casi sono stati confermati positivi, portando il totale dei contagi a 89. Numero totale dei test: 804.

Alla mappa delle città colpite da Covid-19 si aggiunge Korça da COVID-19, mentre Tirana continua ad avere il maggior numero di infetti con 63 casi. Nella sua comunicazione quotidiana, il Ministero della Salute ha fatto sapere che l’età media dei contagiati in ​​Albania è di 48 anni, mentre quella dei ricoverati è di 54 anni.

Tre persone hanno lasciato l’ospedale ieri, ma il numero dei ricoverati risulta comunque in aumento. Attualmente all’ospedale delle malattie infettive sono ricoverati 43 pazienti, di cui 4 in terapia intensiva.8 dei nuovi casi provengono da Tirana, 1 da Kavaja, 1 da Durazzo e 3 residenti a Korça.

Tiranë 63 casi

Durrës 6 casi

Lushnje 2 casi

Elbasan 2 casi

Fier 8 casi

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 3 casi

Korçë 3 casi

Finora sono stati registrati due vittime e tre guariti.

Vi informiamo che i primi tre pazienti hanno attualmente lasciato l’ospedale in quanto non necessitano più di cure ma continueranno a restare in quarantena per altri 14 giorni, dove saranno seguiti con controlli sulla respirazione.

Il numero di pazienti ricoverati nell’ospedale infettivo è aumentato. Attualmente i ricoverati in questo ospedale sono 43 di cui 4 di loro sono in terapia intensiva, mentre il resto dei ricoverati sono in condizioni stabili fino a questo momento. L’età media dei ricoverati è di 54 anni.

Il ministero della Sanità invita la popolazione a rimanere a casa.

Nonostante il nostro lavoro, sono i cittadini ad avere ruolo essenziale nel garantire il successo nell’interruzione della catena di trasmissione dell’infezione.

Ancora una volta un appello ai cittadini: non andate subito in ospedale! Il Ministero della sanità ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 08004040, dove potete ricevere informazioni e consigli sul Covid-19. Questa linea serve soprattutto ai malati cronici, per ricevere informazioni su come rintracciare il medico di famiglia, il rimborso dei medicinali e ogni altra esigenza.

Se avete sintomi di malattia chiamate il numero unico di emergenza 127!

Indipendentemente dalle misure adottate, è importante adottare misure di isolamento e di igiene personale per frenare la diffusione dell’infezione. Il modo migliore per aiutare il personale sanitario e far fronte a questa situazione è che i cittadini continuino a rimanere a casa

