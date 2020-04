Nelle ultime 24 ore, sono state testate 264 persone sospettate di contagio. Dai risultati del test, sono stati confermati 14 casi positivi al COVID19.

L’indagine epidemiologica continua, con la scoperta di 9 nuovi casi a Kruja, 4 casi a Tirana, di cui uno nell’istituto penitenziario e 1 nuovo caso è a Scutari.

Finora sono eseguiti 7279 tamponi e, di questi, risultano positivi al COVID-19, 726 casi.

Pubblicità

Durante le ultime 24 ore, altri 7 pazienti, tutti provenienti da Shkodra, sono stati aggiunti all’elenco dei guariti, portando il numero totale di guariti da COVID-19 a 410.

Attualmente nel nostro paese 288 sono persone attive con COVID19 e, come si può vedere, il numero di guariti è più elevato. Questa è tendenza stabile che dura da giorni.

Questa mattina, un paziente di 60 anni è morto all’ospedale universitario “Shefqet Ndroqi”. Il paziente contagiato era stato ricoverato in ospedale in rianimazione da due settimane e soffriva di alcune malattie concomitanti. Ad oggi, 28 cittadini hanno perso la battaglia contro la malattia nonostante gli sforzi del personale medico.

Pubblicità

Presso i due ospedali COVID, ricevono le cure 36 pazienti dei quali 30 sono ricoverati presso l’ospedale delle malattie infettive e 4 di loro sono in terapia intensiva.

All’ospedale COVID 2 “Shefqet Ndroqi” ci sono 6 pazienti ricoverati. 2 pazienti sono in terapia intensiva in condizioni gravi, mentre 4 sono in condizioni stabili.

Il Ministero della salute e della protezione sociale invita tutti i cittadini a continuare a rispettare le misure in vigore in quanto è l’unica arma che abbiamo in mano per frenare la diffusione dell’infezione. In seguito all’allentamento di alcune misure, è molto importante seguire rigorosamente tutte le istruzioni delle autorità sanitarie, rispettare il distanziamento sociale e la cura dell’igiene personale.