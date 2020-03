Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 nuovi casi di coronavirus in Albania, portando a 23 il numero totale di persone colpite in Albania.

Di questi 8 nuovi casi, 2 hanno avuto contatti con la prima vittima registrata con coronavirus, una donna di 73 anni a Durazzo, che successivamente si sono isolate a casa sotto il controllo medico. Si tratta di due donne che sono rimaste in una stanza per 4 giorni con la 73enne, prima che alla signora venisse diagnosticato il contagio da coronavirus.

Finora nessuno dei medici e infermieri dell’ospedale di Durazzo che avevano assistito la vittima risulta positivo al test.

Il ministero della Sanità afferma che è stata ampliata anche la mappa delle città colpite da coronavirus in Albania. Dopo Tirana e Durazzo, sono stati registrati casi anche a Lushnje, Elbasan e Rrogozhina, tutti con storie di viaggio in Italia.

Il ministero riferisce che 5 delle persone colpite si trovano nel reparto delle malattie infettive all’ospedale di Tirana, in particolare i tre contagiati dal paziente “zero”; In quanto agli altri casi, si tratta di un uomo di 31 anni residente a Tirana e una donna di 45 anni di Rrogozhina, entrambi ritornati da poco dall’ Italia. Fortunatamente, secondo fonti ufficiali, il loro stato di salute risulta stabile.

Mappa delle città interessate

Tirana – 16 casi

Durazzo – 3 casi (di cui una vittima )

) Lushnje – 1 caso

Elbasan – 2 casi

Rrogozhina: 1 caso

Tutte le persone avevano viaggiato ultimamente in Italia

Comunicato del Ministero della Salute

Nelle ultime 24 ore sono stati esaminate 145 persone per coronavirus, raggiungendo un totale di 298 tamponi. Finora 23 casi risultano positivi per COVID-19”.

5 di loro sono si trovano al reparto delle malattie infettive a Tirana. Di questi cinque, tre contagiati hanno avuto contatti con il primo paziente. C’è un altro caso di un 31enne residente a Tirana, con una storia di viaggio con l’Italia e di donna di 45 anni di Rrogozhina, tornata da un viaggio in Italia). La loro situazione fino a questo momento è stabile. Mentre gli 18 altri casi risultati positivi sono in quarantena a casa senza particolari problemi. Come accennato, 5 di queste persone di Tirana e Rrogozhina sono ricoverate nel reparto delle malattie infettive. Il resto ricevono le cure a casa. I 2 nuovi casi di Durazzo sono persone che hanno avuto contatti con la donna deceduta in l’ospedale ma non destano preoccupazione e si sono isolate in casa.

Per quanto riguarda i medici e gli infermieri dell’Ospedale di Durazzo, abbiamo eseguito 50 tamponi ma risultano negativi. Continueremo a monitorare i casi. Il numero di persone in quarantena è 18. Il numero di persone che hanno scelto l’auto quarantena è 134.

