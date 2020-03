“Ci sono due nuovi casi. Un uomo di 79 anni a Lushnje che si era recato a Bergamo per poi tornare in Albania. Sono stati esaminati finora 157 persone. Finora solo 12 sono risultati positivi dal coronavirus. 9 delle persone contagiate sono collegate ai primi due casi, mentre gli altri tre sono casi nuovi. Tre delle persone colpite sono attualmente nel reparto delle malattie infettive e non presentano particolari problemi.

Una persona a Lushnje si trova in auto-isolamento. 104 persone che hanno avuto contatti con le persone contagiate si trovano in auto quarantena. Continuiamo a monitorare la situazione” ha detto il viceministro Rakacolli.

I provvedimenti del governo

Gli anziani riceveranno la pensione a casa senza nessun costo aggiuntivo a partire da questo mese fino alla fine di questa situazione.

Vietate le riunioni di persone in luoghi pubblici e in ogni caso la distanza da persona a persona non deve essere inferiore a un metro.

Chiusura al pubblico fino al 3 aprile, di tutte le strutture che offrono servizi come discoteche, night club, locali di intrattenimento per giovani come centri sociali, palestre, piscine etc.

Limitazione dei contatti nelle istituzioni residenziali pubbliche e non pubbliche. Per i centri che forniscono servizi per anziani, disabili, bambini senza il supporto dei genitori, sarà evitato il contatto con persone esterne alla struttura in cui risiedono.

Ristoranti e bar possono offrire servizi ai cittadini rispettando la distanza di almeno 2 metri dei tavoli e almeno 1 metro per le persone.

Le autorità del servizio postale dovrebbero garantire la continuità del servizio, prendendo delle misure per evitare il contatto.

I datori di lavoro nel privato ​​devono prendere misure per prevenire la diffusione del virus, evitando il contatto con il pubblico se il servizio può essere fornito online.

Saranno sospeso tutti i concorsi pubblici e la selezione di personale di lavoro

L’Ambasciata d’Albania annuncia misure di limitazione per i servizi consolari

Con un avviso rivolto ai cittadini albanesi oggi l’Ambasciata d’Albania in Italia informa che saranno limitati tutti i servizi consolari eccetto quelli di emergenza. Inoltre l’Ambasciata invita i cittadini a rispettare i provvedimenti governativi per evitare più possibile la diffusione del coronavirus.

L’Ambasciata invita i cittadini a limitare i movimenti verso qualsiasi destinazione, compresa l’Albania, fino a quando la situazione non sarà normalizzata.