Bollettino del 23 marzo in Albania. Il numero delle persone contagiate da coronavirus in Albania è arrivato a 104. Nelle ultime 24 ore, sono stati confermati altri 15 nuovi casi di COVID-19.

Nella comunicazione quotidiana al pubblico, il Ministro della Sanità Ogerta Manastirliu ha confermato che la mappa delle città colpite da coronavirus è stata ampliata e ha invitato i cittadini a rispettare le misure di distanza sociale.

“Solo nelle ultime 24 ore sono stati confermati 15 nuovi casi positivi, in 45 test eseguiti. La mappa delle persone colpite da COVID-19 si estende anche a Scutari e i casi aumentano a Tirana e Durazzo. Inoltre si sta svolgendo l’indagine epidemiologica in altre città colpite come Lushnja, Kavaja, Fier, Rrogozhina, dove gli epidemiologi lavorano senza interruzione per rintracciare i contatti positivi per potere interrompere la catena di trasmissione dell’infezione. La buona notizia di questo giorno e che altri 2 pazienti hanno lasciato l’ospedale delle malattie infettive portando così a 5 il numero dei guariti”, ha detto Manastirliu.

Il capo del dipartimento di prevenzione e controllo delle malattie infettive, Silva Bino, ha informato in dettaglio sulla situazione del COVID-19 in Albania. Ci sono stati 2 decessi nelle ultime 24 ore: un 71enne con malattie concomitanti e un 43enne con obesità ma senza altri segni di malattie. Il numero totale di cittadini che hanno perso la vita da COVID-19 è 4.

Cinque pazienti ricoverati non necessitano più delle cure in quanto risultano negativi ad entrambi i test COVID-19.

Fino a questo momento sono stati testati 856 casi sospetti di cui risultano 104 casi di contagio con Covid-19

Tiranë 63 casi (+5)

Durrës 7 casi (+1)

Lushnje 2 casi

Elbasan 2 casi

Fier 12 casi (+4)

Rrogozhinë 2 casi

Kavajë 3 casi

Korçë 3 casi

Vlorë 4 casi (+4)

Shkodër 1 caso (+1)

Al momento 49 pazienti sono ricoverati all’ospedale delle malattie infettiva. 3 di loro sono in terapia intensiva. Mentre il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento.

