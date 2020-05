Il numero di persone infette da COVID in Albania dall’inizio di marzo ha superato quota mille.

Oggi sono stati registrati 6 nuovi casi portando il numero totale a 1004, ma per fortuna circa il 79% delle persone colpite risulta già guarita.

Nelle ultime 24 ore ci sono 6 nuovi casi con COVID, 4 casi sono a Tirana e 2 a Shkodra. Si tratta principalmente di persone che hanno avuto contatti con precedenti casi positivi, ma anche casi nuovi scoperti grazie all’indagine epidemiologica.

La situazione all’ospedale per le malattie infettive è stabile. Attualmente sono in trattamento 16 pazienti, di cui 4 di loro sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia, secondo l’Istituto Nazionale della Sanità, sono stati eseguiti oltre 14.500 tamponi e test sierologici.

Attualmente ci sono 177 casi attivi di contagio nel nostro paese, principalmente a Tirana, Durazzo e Kruja. Finora 32 cittadini non hanno perso la battaglia con Covid-19, nonostante gli sforzi del personale medico.

Sempre secondo l’Istituto, la curva epidemica in Albania è stabile anche se ‘indagine epidemiologica approfondita ha mostrato fluttuazioni quotidiane dei casi nelle ultime due settimane. Il Ministero della salute e della protezione sociale invita i cittadini a fare attenzione, rispettando la distanza fisica e l’igiene personale.

Disposizioni del Governo albanese aggiornate al 25 maggio 2020

Il premier Rama ha fatto sapere che dal 1° giugno saranno aperti i confini terrestri con i paesi vicini.

Dalla stessa data apriranno le spiagge degli alberghi e, dal 10 giugno 2020, apriranno tutte le spiagge in generale. Nessuna novità invece per quanto riguarda i voli. La decisione sull’argomento è stata rinviata in attesa dell’apertura degli altri paesi.

Rama ha annunciato che questa settimana le misure continueranno così come sono, dove la circolazione di veicoli e cittadini sarà limitato dalle 05:00 alle 21:00 nelle aree rosse, mentre nelle aree verdi non ci sarà alcun tipo di restrizione.

Zone rosse: Tirana, Durazzo, Scutari, Kurbin e Krujë. Il resto del paese è zona verde.

Tuttora in vigore l’obbligo di auto-quarantena di 14 giorni per tutti i rimpatriati.

