Il Ministero della Pubblica Istruzione ha revocato la licenza della scuola privata “Udha e Shkronjave” dopo che i suoi dirigenti hanno deciso di chiuderla per due settimane come misura precauzionale contro il coronavirus. È quanto riportano i media albanesi.

Il ministro della Pubblica Istruzione, Besa Shahini, ha fatto sapere che tale decisione ovvero la chiusura straordinaria di una scuola spetta al Ministero, ma i dirigenti di questa scuola non hanno seguito le dovute procedure e di conseguenza saranno perseguiti penalmente per diffusione di panico. In quanto agli alunni il Ministro ha detto che saranno trasferiti in un’altra scuola.

“La chiusura straordinaria delle scuole avviene solamente per ordine ministeriale. I dirigenti di una scuola privata hanno deciso di non rispettarlo e hanno chiuso la scuola per due settimane. Di fronte a questa illegalità, siamo costretti a revocare la licenza della scuola. Gli alunni saranno trasferiti in un’altra scuola, mentre i dirigenti scolastici che diffondono il panico chiudendo la scuola illegalmente, per presunta prevenzione di una situazione virale che non esiste in Albania, dovrebbero essere perseguiti dal sistema giudiziario “, ha scritto su FB il ministro.

Shkolla mbyllet jashtë planit të vitit shkollor VETËM me urdhër ministri. Udhëheqësit e një shkolle private kishin… Geplaatst door Besa Shahini op Maandag 24 februari 2020

Ieri sera, sulla pagina ufficiale era apparsa la notizia che la scuola avrebbe chiuso per due settimane(che poteva variare a seconda della situazione), come misura preventiva al rischio coronavirus.

Il dirigente di questa scuola, ha affermato che questa decisione è stata presa dopo una consultazione con i genitori, come forma di preparazione psicologica nel caso in cui si dovesse verificare questo tipo di emergenza in Albania.