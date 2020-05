Il 1° giugno porterà ancora più libertà ai cittadini albanesi dopo un lungo periodo in quarantena a causa del coronavirus.

Oltre all’apertura delle frontiere, apriranno gli asili nido e le scuole d’infanzia, così come le palestre saranno aperte ai cittadini nel rispetto del protocollo di sicurezza, come le altre aziende che hanno operato durante questo periodo.

L’apertura delle frontiere sarà accompagnata dalla revoca della quarantena obbligatoria così come è avvenuto anche negli altri paesi.

Tuttavia rimarranno in vigore le misure sulla quarantena che verranno applicate in casi particolari su ordine delle autorità sanitarie, secondo i protocolli e i criteri decisi dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Più vicina anche l’apertura delle spiagge

Infatti la data prevista per l’apertura era il 10 giugno, ma ora il Ministero della Salute ha deciso di anticipare, indicando come giorno di apertura il 6 giugno. Le spiagge saranno aperte, nel rispetto delle misure di sicurezza, secondo un piano che comprende l’intera costa considerata come area sicura.

Per l’apertura delle spiagge saranno necessarie delle autorizzazioni speciali rilasciate dall’Autorità Provvisoria istituita per questo periodo, al fine di amministrare le autorizzazioni che riguardano il posizionamento delle attrezzature da spiaggia. Le autorizzazioni verranno rilasciate attraverso un’applicazione online seguendo un protocollo speciale per garantire la manutenzione e le condizioni igienico-sanitarie sulle spiagge.

I campionati sportivi saranno ammessi dal 1°giugno, senza la presenza del pubblico. Saranno aperti parchi, centri di formazione educativa e culturale, centri internet e palestre sempre nel rispetto del protocollo di sicurezza.

Tuttavia, i trasporti pubblici, le attività culturali, i cinema, i teatri, i locali notturni, le piscine, le riunioni di massa, i matrimoni, le conferenze, le audizioni pubbliche e le riunioni di ogni tipo continueranno a rimanere chiuse anche dopo il 1° giugno.

Le restrizioni sugli orari per i cittadini e le imprese saranno revocate, tuttavia anche questo fine settimana i residenti non saranno autorizzati a spostarsi dalle aree rosse alle aree verdi fino a lunedì quando tali restrizioni saranno revocate.

🟢 JA SESI DO HAPEMI NGA 1 QERSHORI DHE ÇFARË MBETET ENDE MBYLLUR NË NORMALITETIN E RI 🟢🔴 KJO FUNDJAVË DO TË JETË E LIRË PËR QYTETARËT DHE BIZNESET HAPUR, PËRFSHIRË EDHE LOKALET (JASHTË) APO PLAZHET VETËM PËR BANORËT E QYTETEVE BREGDETARE, NDËRSA DALJA NGA ZONAT E KUQE E NDALUAR DERI TË HËNËN🚫 Geplaatst door Edi Rama op Vrijdag 29 mei 2020