Nelle ultime 24 ore, il numero di nuovi casi interessati da Sars-Cov2 a Tirana continua ad essere elevato, mentre tutte le altre aree risultano senza nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 262 casi sospetti e sono stati confermati 21 casi positivi, tutti a Tirana, 4 in meno rispetto a ieri. I nuovi focolai sono a Tirana: ieri in un call center e oggi presso l’Ospedale di Tirana.

Un’indagine epidemiologica approfondita, secondo l’Istituto Nazionale della Sanità, ha mostrato che tra i nuovi casi verificati oggi, 13 sono avvenuti preso l’Ospedale di Tirana, infettati da un’infermiera che si è rivelata positiva 2 giorni fa, infettata fuori dall’ospedale. Dei 13 contagiati in ospedale, 6 sono medici, 4 pazienti ricoverati nel reparto delle malattie infettive, e altri 3 pazienti asintomatici che sono in auto quarantena.

Nel frattempo, continua l’indagine epidemiologica sui nuovi casi verificati a Tirana, che rimane il principale focolaio nel paese. Con l’aumento dei contagi cresce anche il numero ricoveri all’ospedale per malattie infettive, dove attualmente sono in cura 25 pazienti, di cui 3 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore, 9 persone si sono aggiunte all’elenco dei guariti, portando il numero dei guariti a oltre 800 dall’inizio dell’epidemia.

Finora sono stati eseguiti oltre 15.000 tamponi e test e sierologici, mentre il numero di casi positivi confermati in tutto il paese è 1050. Di questi, 205 sono contagi ancora attivi, principalmente a Tirana, Durazzo e Kruja.

Ieri una persona aveva perso la vita a causa del virus. Inoltre era stato scoperto un focolaio in un call center con 15 casi di contagio. Al call center è stata imposta la chiusura.

Il Ministero della salute e della protezione sociale invita i cittadini a fare attenzione, rispettando la distanza fisica e l’igiene personale e trascurare i segni della malattia e in caso di sospetto, dove si invitano a chiamare il numero unico dell’emergenza nazionale, 127.