Pubblicità

Peggiora la situazione riguardo il coronavirus in Albania. I contagi sono aumentati oggi, 9 giugno, raggiungendo il numero di 36 casi nel paese, di cui 27 a Tirana.

Oggi è il giorno con il maggior numero di nuovi casi nel nostro paese dall’inizio della pandemia. Il Ministero della Salute ha dichiarato che questa crescita e dovuto agli assembramenti e al mancato rispetto delle misure di prevenzione.

Nelle ultime 24 ore sono state testate 359 persone sospettate di avere contratto Covid-19. Dai test eseguiti risultano 27 positivi a Tirana, 4 casi a Scutari, 2 casi a Kamza, 1 caso a Durazzo, 1 caso a Lushnje e 1 caso a Lezha.

Pubblicità

Una buona parte dei casi che sono stati identificati hanno segni clinici e alcuni di essi necessitano di ricovero in ospedale. Tuttavia anche il numero di ricoverati nell’ospedale per le malattie infettive è aumentato; 41 pazienti sono ricoverati in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva e 2 intubati.

Altri quindici cittadini risultano guariti nelle ultime 24 ore, portando il numero di persone guarite a 960 dall’inizio dell’epidemia. Nel paese risultano 305 casi di contagio ancora attivi, principalmente a Tirana, Scutari, Kruja e Kamza. Dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti oltre 18500 tamponi e test sierologici di cui risultano 1299 casi positivi confermati. “Questa situazione non era attesa, ma è dovuta agli assembramenti che hanno avuto luogo negli ultimi giorni. Non solo i raduni, ma anche la mancata osservanza delle regole, in merito al distanziamento fisico, all’utilizzo delle maschere, e alla cura dell’igiene personale” – ammettono all’Istituto Nazionale della Salute – Dobbiamo tutti essere consapevoli che Covid19 non ha lasciato il nostro paese. Finora, con l’applicazione delle misure restrittive avevamo numeri bassi, un risultato dovuto al sacrificio di tutti. Ma ciò non significa che con l’allentamento delle misure dobbiamo abusare, per rendere vani tutti questi sacrifici. Tutti questi casi sono conseguenze del mancato rispetto delle regole di distanziamento fisico, una responsabilità personale o collettiva che cade sia sui datori di lavoro che dipendenti.