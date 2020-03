Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46 test su persone sospetto di contagio per COVID-19, 6 dei quali sono risultati positivi portando così il totale dei contagiati in Albania a 76.

Secondo i dati ufficiali riportati finora dal Ministero della Salute, gli uomini sono i soggetti più colpiti dal coronavirus in Albania, con il 59%. La percentuale delle donne colpite è 41%. I 6 nuovi casi continuano a provenire dalle due città più colpite, Tirana e Fier, e hanno avuto contatti con pazienti positivi precedentemente confermati.

Come è stato annunciato il giorno prima, due contatti del paziente zero sono guariti, in quanto sono risultati negativi dopo il test di conferma. I due hanno lasciato l’ospedale ma continueranno a rimanere in casa in quarantena per altri 14 giorni, seguendo le misure precauzionali, controllo della respirazione e igiene personale. Per quanto riguarda lo stato di salute di 37 pazienti ricoverati in ospedale per malattie infettive, 4 di loro sono in terapia intensiva, ma per ora fuori pericolo. Il resto dei ricoverati è in condizioni stabili fino a questo momento.

Tirana continua ad essere la città più colpita di Koronavirus con 55 contagi, seguita da Fier con 8 casi, Durres 5, mentre Elbasan, Rrogozhina e Kavaja due pazienti ciascuno.

Il Ministero della Salute invita nuovamente i cittadini a rimanere a casa ed evitare i contatti in quanto è l’unico modo per spezzare la catena di trasmissione del virus.

Tirana 55 casi

Durazzo 5 casi (una vittima)

Lushnje 2 casi (una vittima)

Elbasan 2 casi

Fier 8 casi

Rrogozhine 2 casi

Kavaja 2 casi

Finora due persone hanno perso la vita a causa di questa epidemia e due sono i guariti.

Il ministero della Sanità invita la popolazione di rimanere a casa

Nonostante il nostro lavoro, sono i cittadini ad avere ruolo essenziale nel garantire il successo nell’interruzione della catena di trasmissione dell’infezione.

Ancora una volta un appello ai cittadini: non andate subito in ospedale! Il Ministero della sanità ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 08004040, dove potete ricevere informazioni e consigli sul Covid-19. Questa linea serve soprattutto ai malati cronici, per ricevere informazioni su come rintracciare il medico di famiglia, il rimborso dei medicinali e ogni altra esigenza.

Se avete sintomi di malattia chiamate il numero unico di emergenza 127!

Indipendentemente dalle misure adottate, è importante adottare misure di isolamento e di igiene personale per frenare la diffusione dell’infezione. Il modo migliore per aiutare il personale sanitario e far fronte a questa situazione è che i cittadini continuino a rimanere a casa

