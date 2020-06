il numero di persone colpite da COVID-19 in Albania è risultato in crescita per tutta la settimana. Nelle ultime 24 ore 69 persone sono state confermate positivi al coronavirus, e si registrano nuovi record giorno dopo giorno.

L’Istituto Nazionale della Sanità dichiara che l’aumento del numero di persone colpite deriva dall’abbassamento della guardia e dalla mancata attuazione delle regole stabilite, sottolineando che molti casi si sono verificati nelle imprese, a causa del mancato rispetto dei protocolli di sicurezza.

Nonostante l’alto numero dei contagi, i più alti dall’inizio della pandemia, l’Istituto ha fatto sapere che la situazione non è preoccupante ed era attesa poiché il tempo di esposizione dei cittadini è superiore rispetto ai giorni in cui il paese era chiuso in quarantena.

“Va sottolineato che questo periodo non può essere paragonato al periodo del picco mentre eravamo chiusi in quarantena, perché ora l’esposizione è più lunga e c’è un numero maggiore di contatti durante le attività di routine della giornata, dove attualmente il 97% delle imprese sono in attività. Siccome in questi giorni si stanno manifestando casi positivi in ​​alcune imprese e entità commerciali invitiamo ancora una volta le imprese ad attuare correttamente i protocolli di sicurezza sul lavoro: disinfettare i locali, eseguire una ventilazione regolare, utilizzare maschere protettive o e altre DPI durante il servizio per i cittadini, come definito dai protocolli delle autorità sanitarie. Ogni violazione sarà considerata pericolosa per la salute dei cittadini e come tale sarà punita secondo le leggi in vigore” affermano dall’Istituto.

Con l’aumento dei contagi nelle ultime 24 ore, c’è stato un numero maggiore di persone ricoverate e di persone in gravi condizioni. All’ospedale per le malattie infettive si trovano attualmente 50 pazienti, 7 di loro sono in terapia intensiva e uno è intubato. L’età media dei ricoverati è di 60 anni, di cui oltre il 60% proviene da Tirana. I 69 casi del giorno si sono confermati dopo 319 test eseguiti.

Dei nuovi casi, 28 si sono verificati a Tirana, 16 a Scutari, 8 a Kruja, 6 a Valona, ​​5 a Durazzo, 2 a Elbasan e 1 caso a Kamza, Mallakastra, Puka e Lushnja. Oggi sono guariti 11 cittadini, tra cui 2 membri del personale sanitario.

Un caso negli uffici de Comune di Durazzo

Negli uffici del comune di Durazzo si è verificato un caso di contagio che ha portato alla chiusura del municipio da sabato, fino a quando arriveranno le risposte dei tamponi somministrati al personale.

L’Ispettorato Statale della Salute: Tolleranza zero per le imprese che non rispettano i protocolli di sicurezza



Dopo l’aumento dei casi di contagio l’Ispettorato Statale della Salute è sceso in campo dove ha ispezionato e monitorato l’attività di 985 imprese. 17 di quest’ultime hanno ricevuto una multa per mancato rispetto dei protocolli di sicurezza.

“Le ispezioni e il monitoraggio continuano ogni giorno, ma è necessaria un atto di coscienza da parte delle imprese e dei cittadini che devono rispettare le misure per il bene di tutti” affermano fonti dal Ministero della Salute

Kruja: un medico e sua moglie rifiutano la quarantena sebbene positivi al test.

Lo strano caso si è verificato a Kruja dove un medico è sua moglie risultati positivi al test continuano la vita normale recandosi sia al lavoro che al bar per un caffè. Ciò ha obbligato i dirigenti dell’ospedale a scrivere al commissariato della polizia di stato affinché prendano le misure necessarie, per imporre la quarantena obbligatoria.

