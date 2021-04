Oggi, 28 marzo, è iniziata la vaccinazione di massa della popolazione, dove in piazza “Scanderbeg” sono stati allestiti due tendoni con 10 punti di vaccinazione per ciascuno. Il vaccino usato è quello cinese Sinovac.

La vaccinazione in piazza “Scanderbeg” è iniziata parallelamente a quanto accade già da settimane nello stadio “Air Albania” e nei centri sanitari di tutto il Paese. La vaccinazione di massa è iniziata anche a Lushnje, Fier, Korçë, Gjirokastër, Librazhd, e saranno messi a disposizione dei mezzi di trasporto per gli anziani che abitano nelle zone più remote.

L’obiettivo del Ministero della Salute è quello di raggiungere 10-15mila vaccinazioni al giorno, mentre la vaccinazione in piazza “Scanderbeg” è iniziata per gli over 70 con il vaccino cinese ‘Sinovac’. I cittadini verranno avvisati dal medico della famiglia. All’aiuto delle camicie bianche si affiancheranno i medici delle Forze Armate, nel tentativo di realizzare l’ambizioso piano di chiudere la vaccinazione entro 14 mesi.

Il primo ministro Edi Rama durante l’ispezione del processo di vaccinazione di massa in piazza “Scanderbeg” ha affermato che questo processo faciliterà la stagione turistica durante l’estate, mentre ai turisti stranieri non sarà richiesto alcun passaporto sanitario.

Oggi, nei due tendoni allestiti in piazza ‘Scanderbeg’, si dovrebbero effettuare 800-1000 vaccinazioni. Presso i tendoni, si effettua la registrazione, per poi passare alle camere di vaccinazione e dopo in quelle quelle post vaccinazione dove si rimane per 25-30 minuti.

È presente anche una squadra di emergenza per qualsiasi evento che possa verificarsi. Inoltre sul posto sono presenti anche degli agenti di polizia che controllano la situazione al fine di evitare gli assembramenti.

Nelle tende sono state allestite anche strutture per la conservazione dei vaccini. Per gli over 80 la vaccinazione sarà effettuata nei centri sanitari, dove verrà usato il vaccino russo Sputnik V.