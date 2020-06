Il 23 giugno (domani) segnerà la fine dello stato di emergenza In Albania, dichiarato a causa della pandemia di COVID-19.

Negli ultimi tre mesi, l’Albania è stata sottoposta a severe misure di sicurezza dettate dal coronavirus, che sono state accompagnate da restrizioni alla libertà di movimento, chiusura di imprese, scuole, trasporti pubblici, frontiere, vale a dire la quarantena totale, misure che ultimamente sono state allentate.

Lo stato di emergenza era stato dichiarato il 24 marzo, quando l’Albania contava 5 vittime da COVID-19 e 123 contagi. Il parlamento ha quindi deciso di prolungarlo di due mesi, fino al 23 giugno, sostenendo che un allentamento delle misure avrebbe portato ad un aumento del numero di persone infette, (come puntualmente è accaduto in questi giorni dopo le aperture).

Con il prolungamento dello stato di emergenza il governo avrebbe avuto più opportunità di reagire in fretta. A questa decisione si era opposto l’opposizione, descrivendolo come un piano diabolico del Primo Ministro Edi Rama e del suo governo, per potere controllare i cittadini e fare degli affari al buio con appalti poco trasparenti.

Alcuni giorni fa il Primo Ministro Edi Rama aveva annunciato che il governo non ha in programma di estendere lo stato di emergenza, ma aveva parlato di un possibile scenario in qui questo stato poteva essere esteso per alcune aree, più specificamente delle città costiere.

Tuttavia, resta da vedere quale sarà la decisione del Consiglio dei Ministri, dato che le dichiarazioni di Rama erano arrivate in un momento in cui il numero di contagi non era così preoccupante come è avvenuto negli ultimi giorni.

“Non c’è motivo di prolungare lo stato di emergenza in tutto il territorio ma stiamo esaminando l’idea di un’area limitata solo sulla costa, per avere durante la stagione estiva l’opportunità di esercitare il potere legislativo al fine di contenere la diffusione del virus in queste aree. Non ci sarà un’estensione per le zone urbane ma solo quelle costiere, un piano che potrebbe essere utile per la gestione della pandemia sia per le persone che per il governo “, aveva detto Rama.